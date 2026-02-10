Detienen a seis y aseguran droga tras operativo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo coordinado derivó en la detención de seis personas y el aseguramiento de droga y diversos objetos en el municipio de Piedras Negras, como resultado del cumplimiento de una orden técnica de investigación realizada en esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con la información disponible, la acción se llevó a cabo por integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno. El despliegue se efectuó en el marco de una investigación previamente autorizada, sin que se precisaran mayores detalles sobre el punto exacto del aseguramiento ni el tiempo que tomó la intervención.

Durante el operativo fueron detenidas seis personas, quienes quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes. Asimismo, se logró el aseguramiento de diversas sustancias y objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas. Entre lo incautado se encuentran 100 gramos de mariguana, 60 gramos de una sustancia con características del cristal, una báscula y una cámara de seguridad.

Tras la intervención, tanto los detenidos como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Será esta instancia la encargada de determinar la situación jurídica de las personas involucradas, así como de continuar con las investigaciones y las diligencias periciales necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Las acciones se desarrollaron como parte de trabajos de investigación que se mantienen activos en la región norte del estado. Hasta el momento, no se ha informado si el aseguramiento está relacionado con otros hechos delictivos registrados recientemente en Piedras Negras, ni si existen más personas identificadas dentro de la misma indagatoria.

Las autoridades señalaron que el procedimiento se realizó conforme a los protocolos establecidos y dentro del marco legal vigente. La información recabada durante este operativo será integrada a la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de fortalecer las líneas de indagación abiertas.

Este aseguramiento se suma a otros operativos efectuados en el municipio en fechas recientes, en los que se han realizado detenciones y decomisos de sustancias ilícitas. Sin embargo, será a través de las investigaciones ministeriales como se determine el alcance real de este caso y la posible vinculación de los detenidos con otros delitos.