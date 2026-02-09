Litio: 18 estados bajo estudio, entre ellos Coahuila, y arrancan misiones al extranjero para dominar su extracción

Coahuila
/ 9 febrero 2026
    Expertos mexicanos visitan plantas en Europa y América Latina para importar tecnología de extracción directa de litio a territorio nacional. FOTO: UNSPLASH

El organismo público “Litio para México” ha realizado 13 misiones internacionales en busca de tecnología de punta, mientras el Servicio Geológico Mexicano identifica yacimientos potenciales en 18 estados, incluido Coahuila

El estado de Coahuila se ha posicionado oficialmente como uno de los puntos clave en la estrategia nacional para la soberanía energética. De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM), la entidad forma parte del selecto grupo de 18 estados donde se realizan estudios de prospección para localizar yacimientos de litio, el mineral crítico para la transición hacia los vehículos eléctricos.

Para lograr este objetivo, el organismo público Litio para México ha emprendido una ambiciosa búsqueda de conocimiento técnico. Funcionarios de la dependencia han realizado 13 viajes internacionales a potencias tecnológicas como Suiza, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, así como a los gigantes del “Triángulo del Litio” en Sudamérica (Argentina y Bolivia). El propósito: aprender técnicas de extracción directa y beneficio de un mineral que México posee, pero que aún no sabe procesar a gran escala.

Inversión millonaria en estudios regionalesEntre 2021 y 2025, el gobierno federal ha inyectado 134.2 millones de pesos en investigaciones geológicas. Mediante el uso de mapeo satelital y trabajo de campo, se han identificado 82 localidades con potencial en todo el país.

El proceso consiste en:

Prospercción geológica: Muestreo directo de rocas y sedimentos en campo.

Análisis de laboratorio: Pruebas químicas para determinar la concentración del mineral.

Interpretación satelital: Uso de imágenes de alta resolución para identificar rasgos litológicos y estructurales favorables.

SONORA Y PUEBLA LIDERAN; COAHUILA, EN LA MIRA

Aunque Sonora se mantiene como el epicentro de la actividad con 13 localidades bajo estudio, y Puebla le sigue con 10 puntos de interés, la inclusión de Coahuila en este listado refuerza la relevancia del norte del país en la cadena de suministro de baterías.

No obstante, la Secretaría de Economía y el SGM mantienen bajo reserva los resultados específicos de la viabilidad comercial. “La información se encuentra en proceso de análisis y deliberación”, reportaron las autoridades, lo que sugiere que los datos técnicos sobre la calidad del litio en suelo coahuilense y nacional aún están siendo procesados.

DESAFÍOS DE LA EXTRACCIÓN DIRECTA

La prisa por aprender de Europa y Sudamérica radica en que el litio mexicano se encuentra frecuentemente en depósitos de arcilla, un tipo de yacimiento más complejo de procesar que los salares sudamericanos o las rocas australianas. Los talleres y foros internacionales en los que ha participado el organismo buscan acortar la curva de aprendizaje para que el “oro blanco” pase de ser un potencial geológico a una realidad industrial.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

