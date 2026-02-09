Penalización de género

  • porMonsi
    • CARTONES / 9 febrero 2026
      Penalización de género
    La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, calificó como “aberración” que las autoridades de Coahuila hayan vinculado a proceso a una mujer por el delito de violencia vicaria, figura jurídica que fue creada para proteger a las mujeres, no para ser usada en su contra.

    Hernández explicó por qué los hombres no pueden ser señalados como víctimas de violencia vicaria en México al referir que el artículo sexto, fracción sexta de la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala que la violencia vicaria es “cualquier acto u omisión que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas, hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido una relación de matrimonio o concubinato”.

