Localizan sin vida a mujer tras hallazgo de su sobrina en Piedras Negras
La mujer fue localizada sin vida en el interior de su domicilio, donde presuntamente atentó contra su vida al quedar suspendida de una viga, según el reporte inicial
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró la mañana del lunes en la colonia Periodistas, en el municipio de Piedras Negras, luego del hallazgo de una mujer sin vida al interior de un domicilio particular, ubicado sobre la calle Juan Saucedo.
La persona fallecida fue identificada como Mayra Soledad ¨N¨, de 42 años de edad, quien fue localizada dentro de su vivienda. El reporte fue realizado por una mujer que solicitó apoyo a los números de emergencia tras encontrar a la víctima suspendida de una viga en el interior del inmueble.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras recibir el aviso y, al arribar, se entrevistaron con una mujer que se identificó como sobrina de la fallecida, quien confirmó el parentesco y el hallazgo del cuerpo. En el lugar, los agentes procedieron a acordonar el área para preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.
Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al domicilio para brindar atención; sin embargo, tras la valoración confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. La situación generó momentos de tensión entre familiares, ya que una mujer adulta mayor y dos menores de edad, familiares directos de la víctima, presentaron crisis nerviosa, por lo que fueron trasladados al Hospital General Doctor Salvador Chavarría para recibir atención médica.
Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila arribó al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Peritos realizaron el levantamiento de indicios y la documentación necesaria como parte de las diligencias legales, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación correspondiente y descartar cualquier otra posible línea.
Una vez concluidas las actuaciones en el domicilio, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.
De acuerdo con la información disponible, con este caso suman cuatro hechos registrados en lo que va del presente año en los que personas han perdido la vida por la llamada “puerta falsa” en Piedras Negras. Familiares de la víctima manifestaron desconocer las causas que pudieron llevar a esta situación.
El área permaneció bajo resguardo durante varias horas mientras se completaban las diligencias, sin que se reportaran incidentes adicionales. Las autoridades continúan con el seguimiento del caso conforme a los protocolos establecidos.
(Con información de medios locales)