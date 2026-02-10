Localizan sin vida a mujer tras hallazgo de su sobrina en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró la mañana del lunes en la colonia Periodistas, en el municipio de Piedras Negras, luego del hallazgo de una mujer sin vida al interior de un domicilio particular, ubicado sobre la calle Juan Saucedo.

La persona fallecida fue identificada como Mayra Soledad ¨N¨, de 42 años de edad, quien fue localizada dentro de su vivienda. El reporte fue realizado por una mujer que solicitó apoyo a los números de emergencia tras encontrar a la víctima suspendida de una viga en el interior del inmueble.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras recibir el aviso y, al arribar, se entrevistaron con una mujer que se identificó como sobrina de la fallecida, quien confirmó el parentesco y el hallazgo del cuerpo. En el lugar, los agentes procedieron a acordonar el área para preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al domicilio para brindar atención; sin embargo, tras la valoración confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. La situación generó momentos de tensión entre familiares, ya que una mujer adulta mayor y dos menores de edad, familiares directos de la víctima, presentaron crisis nerviosa, por lo que fueron trasladados al Hospital General Doctor Salvador Chavarría para recibir atención médica.