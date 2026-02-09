POLITICÓN: ¿Apertura o simulación? Movimiento Ciudadano en Coahuila abre ‘casting’ de candidaturas ciudadanas

I. QUE SE NOTE

En Monclova, el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Carlos Villarreal encabezaron la entrega de obras de pavimento y recarpeteo. La bolsa de inversión para este año es de mil 500 millones de pesos y empezará a reflejarse en colonias y ejidos con mejoras en calles, drenaje y espacios públicos. El mensaje es simple: el dinero se invierte en obras que se usan todos los días. En una región que ha pasado rachas complicadas, ver maquinaria y resultados en la colonia levanta el ánimo, refuerza presencia en territorio y abre conversación sobre la efectividad de los gobiernos. Eso, dicen, también pesa cuando llega la hora de votar...

II. OBRA QUE SE VE

El discurso estatal apuesta a mezclar obra pública con programas sociales y empleo. Becas, apoyos a personas con discapacidad, créditos y hasta el tema AHMSA entran en la narrativa. La idea es que la ciudadanía perciba resultados concretos. Con Carlos Villarreal trabajando en equipo con el Estado, se proyecta coordinación y cercanía. Falta ver si el ritmo se mantiene, pero por ahora la apuesta es clara: obra útil, visible y constante... más aún en año electoral.

III. CANDIDATOS A LA CARTA

En la sucursal Coahuila de Movimiento Ciudadano andan en modo casting político. El dirigente estatal, Alfonso Danao, salió a preguntarle al público abierto quién quiere ser candidato a diputado local... porque cualquiera puede ser. La escena llamó la atención porque más que apertura suena a prisa y a desesperación. Si a estas alturas reclutan aspirantes, dicen los observadores, es señal de que no hubo trabajo previo ni formación de cuadros. Vender la iniciativa como “participación ciudadana” suena atractivo, pero también deja la impresión de que el partido improvisa para competir y sólo busca quién le enchule la boleta.

IV. ENGAÑO CIUDADANO

Hay también quien sospecha que las candidaturas ya están decididas y la “convocatoria abierta y democrática” es mera escenografía. Porque si llegan varios por un mismo distrito, ¿cómo elegirán sin romper acuerdos previos? La narrativa de candidatos ciudadanos se complica cuando ya circulan nombres para ciertos distritos. Para algunos críticos locales, esto parece más estrategia publicitaria que método serio de selección.

V. PRUEBA DE FUEGO

Siguiendo con el experimento naranja, en el Distrito 15 el nombre que ya se comenta en los corrillos políticos es el de Mitchel Márquez. Usted lo recuerda: lleva poco más de un año cobrando... ¡perdón!, representando a los ciudadanos en el Ayuntamiento de Saltillo. Pero justo en ese distrito, se rumora, podrían aparecer varios “ciudadanos espontáneos” levantando la mano y pidiendo abanderar a MC. Nos dicen que en realidad sería una travesura armada desde otros partidos para poner a prueba a los naranjas, a ver qué tan cierto es eso de que le abren la puerta a cualquiera. La duda está en el aire: ¿hay apertura real o sólo marketing político? Ahí se verá de qué está hecho MC.

VI. PIEZA MOVIBLE

En corto, el mensaje para Mitchel Márquez parece otro: en MC nadie es indispensable. Nos dicen que la dirigencia lo mueve como ficha útil para dividir el voto, no porque crean que vaya a ganar. El regidor –conocido por la necesidad de que lo volteen a ver– sirve para hacer ruido, pero no necesariamente para hacer política de fondo. Y mientras él cuida y procura reflectores, otros mueven el tablero. Así funciona la política local: las piezas se usan... haciéndoles creer que son protagonistas.

VII. ¿Y EL BOLETÍN?

En redes circulan fotos en las cuales el diputado local Antonio Attolini aparece sonriente junto a Diego Rivera Navarro, defenestrado alcalde de Tequila, Jalisco, detenido por acusaciones de extorsión y otras yerbas. La imagen, por sí misma, no prueba nada ni constituye irregularidad alguna, pero en política las fotos también comunican y construyen narrativa. Varios observadores se hacen la pregunta inevitable: ¿qué estaría diciendo Attolini si la escena mostrara a un político de otro partido posando con un alcalde recién detenido? Porque cuando el señalamiento es ajeno, suele haber boletín inmediato, tono severo y exigencia de explicaciones.

VIII. LA CONGRUENCIA

Attolini se ha caracterizado por ser de tecla rápida cuando se trata de poner en blanco y negro los “errores” o escándalos de adversarios. Por eso más de uno se pregunta si aplicará el mismo rasero ahora. Nadie afirma que una foto haga culpable a alguien, pero en la política actual la percepción pesa y la vara con la que se mide a otros suele regresar. La duda es simple: ¿habrá autocrítica o tocará matizar? Porque cuando se vive del señalamiento público también hay que saber asumirlo cuando la escena incomoda.

IX. CANDIDATURA

Tereso Medina ya movió ficha y anunció que buscará encabezar la dirigencia nacional de la CTM con su llamada planilla de Unidad Nacional. El mensaje que lanzó ayer plantea unidad, trabajo y defensa de derechos laborales, palabras que siempre suenan bien en temporada de relevo sindical. Quienes conocen la dinámica cetemista dicen que nada de esto se mueve sin acuerdos previos y jugadas muy calculadas en el tablero. La pregunta es si esa “unidad” será real o de discurso. Porque en la CTM, como en la política partidista, la unidad suele imponerse al final... pero sólo después de la negociación.