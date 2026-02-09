Copa Coahuila 2026 cierra con récord de participación y triunfo de Edgar Leija

Las actividades de la Copa Coahuila de Ciclismo concluyeron este domingo tras un fin de semana que reunió a más de 300 competidores y marcó el cierre del primer evento del calendario local de este deporte. Edgar Leija se quedó con el primer lugar general luego de completar el recorrido con un tiempo acumulado de 2:09:14 horas, resultado que le permitió encabezar la clasificación en una edición que destacó por su participación.

La competencia se desarrolló en tres etapas. Dos de ellas se disputaron en un circuito urbano de 1.8 kilómetros bajo el formato de contrarreloj individual, mientras que la prueba de fondo se realizó el sábado con un recorrido hacia la Sierra de Arteaga. Cada etapa contó con premiación propia, aunque el balance general arrojó una bolsa superior a los 140 mil pesos, repartidos entre las distintas categorías, como reconocimiento al esfuerzo de los ciclistas que viajaron desde diferentes puntos para tomar parte en la Copa.

El cierre del domingo no solo definió a los ganadores, también estableció un nuevo récord de asistencia. En comparación con la edición anterior, que registró alrededor de 170 pedalistas, este año el número prácticamente se duplicó. La organización atribuyó este incremento al contexto competitivo del calendario internacional, ya que varios atletas que se encuentran en procesos selectivos rumbo a eventos regionales tomaron la Copa Coahuila como parte de su preparación.