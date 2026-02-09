Copa Coahuila 2026 cierra con récord de participación y triunfo de Edgar Leija
Con la participación de más de 300 pedalistas, la Copa Coahuila de Ciclismo 2026 llegó a su fin este domingo tras tres etapas disputadas en circuito urbano y ruta hacia la Sierra de Arteaga
Las actividades de la Copa Coahuila de Ciclismo concluyeron este domingo tras un fin de semana que reunió a más de 300 competidores y marcó el cierre del primer evento del calendario local de este deporte. Edgar Leija se quedó con el primer lugar general luego de completar el recorrido con un tiempo acumulado de 2:09:14 horas, resultado que le permitió encabezar la clasificación en una edición que destacó por su participación.
La competencia se desarrolló en tres etapas. Dos de ellas se disputaron en un circuito urbano de 1.8 kilómetros bajo el formato de contrarreloj individual, mientras que la prueba de fondo se realizó el sábado con un recorrido hacia la Sierra de Arteaga. Cada etapa contó con premiación propia, aunque el balance general arrojó una bolsa superior a los 140 mil pesos, repartidos entre las distintas categorías, como reconocimiento al esfuerzo de los ciclistas que viajaron desde diferentes puntos para tomar parte en la Copa.
El cierre del domingo no solo definió a los ganadores, también estableció un nuevo récord de asistencia. En comparación con la edición anterior, que registró alrededor de 170 pedalistas, este año el número prácticamente se duplicó. La organización atribuyó este incremento al contexto competitivo del calendario internacional, ya que varios atletas que se encuentran en procesos selectivos rumbo a eventos regionales tomaron la Copa Coahuila como parte de su preparación.
En la categoría Segunda Fuerza, Edgar Leija se ubicó en lo más alto del podio, seguido por Andrés Rodríguez y Pablo Campos. En la rama Elite y Sub-23 femenil, Andrea Ramírez obtuvo el primer sitio, con Diana Rodríguez y Jannie Saucedo completando los puestos de honor. En la varonil, José Reyes se llevó el triunfo, acompañado por José Prieto y José Hernández.
La prueba de Gran Fondo también dejó resultados destacados. En la rama femenil, Perla Serna cruzó la meta en primer lugar, seguida por Karla González. Entre los hombres, José Cossío fue el vencedor, con David Escudero e Iván Martínez en segundo y tercer puesto, respectivamente.
En las categorías juveniles, Valentina Celada y Sofía Rangel ocuparon los primeros lugares de Juvenil B femenil, mientras que Gianluigui Zamudio encabezó la varonil. En Juvenil C, Fernanda Paola Zárate se quedó con el primer sitio femenil, y Leonardo Parra fue el ganador entre los hombres.
Al finalizar el evento, la organización agradeció la participación de ciclistas, patrocinadores y equipo de apoyo, y adelantó que en los próximos días se compartirán las imágenes oficiales de la competencia, además de confirmar que la Copa Coahuila tendrá una nueva edición en 2027.