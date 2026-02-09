Ofrece Ghislaine Maxwell exculpar a Trump de caso Epstein a cambio de indulto

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 9 febrero 2026
    Ofrece Ghislaine Maxwell exculpar a Trump de caso Epstein a cambio de indulto
    Maxwell, que enfrenta 20 años de prisión, compareció ante legisladores por videollamada. AP

La cómplice del empresario Jeffrey Epstein en una red de tráfico sexual se negó a responder preguntas en una audiencia con legisladores de EU

La cómplice del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, se ha acogido este lunes a la Quinta Enmienda en la investigación que lleva a cabo el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y se ha negado a responder preguntas, tal y como había adelantado ya su defensa.

Maxwell, que cumple condena de 20 años de cárcel por su participación en la red de tráfico sexual de Epstein, intervino ante los legisladores a través de una comparecencia por videoconferencia desde una prisión en Texas.

TE PUEDE INTERESAR: Los archivos Epstein revelan el rol de Ghislaine Maxwell en el círculo de Clinton

Con su negativa a aportar más datos y detalles sobre el funcionamiento de la red corrupta se cierra una de las vías que los legisladores querían abrir en la investigación que llevan a cabo en el Congreso.

El abogado de Maxwell afirmó que su cliente está dispuesta a testificar libremente a cambio de un indulto, que solo puede conceder el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los demócratas acusaron a Maxwell de utilizar la declaración como parte de una campaña para obtener este indulto, al que de momento no se ha opuesto públicamente Trump.

Por su parte, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, declaró a los periodistas que no creía que se le debiera conceder el indulto a Maxwell.

Los miembros del Congreso pueden comenzar a revisar a partir de hoy las versiones sin censura todos los archivos del delincuente sexual fallecido y que están en poder del Departamento de Justicia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delitos Sexuales
Justicia
Tráfico

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Suprema Corte

Suprema Corte
true

De todo, como en botica
La Fiscalía de Nuevo León confirmó la identidad de Britany Nahomi, de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado en un predio de Monterrey; un adolescente fue detenido como sospechoso.

Confirma Fiscalía que cuerpo hallado en terreno baldío sí es de Britany, joven de 15 años desaparecida, en NL
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

Se mantendrá la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango.

Febrero Loco en México... Caerá aguanieve, fuertes lluvias, heladas de -5 grados y calor de hasta 40 en estos estados
En medio de casos recientes de sarampión en México, expertos alertan sobre sus riesgos y la importancia de la vacunación.

¿Qué es la peligrosa amnesia inmunológica?... la pueden padecer los portadores del Sarampión
De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl

De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl
La afición albiverde espera que las decisiones anunciadas se reflejen en un mejor desempeño en la Liga MX.

Santos Laguna admite deuda deportiva y anuncia un proceso de reconstrucción