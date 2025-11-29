Detienen a siete y aseguran cristal durante cateo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un operativo conjunto terminó con la detención de siete personas y el decomiso de droga conocida como cristal, tras un cateo realizado en un inmueble señalado por actividad ilícita en la colonia Central, en Piedras Negras.

La intervención ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Santa Cruz, cruce con Bres, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre movimientos relacionados con el consumo y venta de droga. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Policía Civil Coahuila, aseguraron el perímetro e ingresaron al domicilio para iniciar la inspección.

Durante la revisión se localizó cristal, por lo que se procedió al arresto de quienes se encontraban dentro del inmueble. Los detenidos fueron identificados como Sandra Elena “N”, Gloria Sofía “N”, Rosa Elena “N”, Leonardo “N”, José Alfredo “N”, Fabián “N” y Dominik “N”, este último de 15 años.

Todos fueron trasladados al Ministerio Público, donde permanecen bajo resguardo mientras avanzan las primeras diligencias. El coordinador de Ministerios Públicos, Francisco Javier Rodríguez Carranco, informó que la situación legal de los implicados se definirá en un plazo de 48 horas.

El domicilio quedó asegurado para permitir el trabajo de peritos y la recopilación de indicios relacionados con la droga decomisada. Las autoridades analizan las primeras declaraciones para determinar si el sitio funcionaba como punto de reunión para consumo, tal como señalaban los reportes vecinales.

Rodríguez Carranco confirmó que la audiencia inicial será este viernes, donde se presentarán los datos de prueba obtenidos durante el cateo. Las investigaciones continúan abiertas para precisar la procedencia del narcótico, el grado de participación de cada detenido y confirmar si más personas estaban vinculadas a las actividades detectadas en el inmueble.

