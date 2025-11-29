Muere niño de 9 años por graves quemaduras tras caer en brasas en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 29 noviembre 2025
    Muere niño de 9 años por graves quemaduras tras caer en brasas en Piedras Negras
    La escena fue asegurada por peritos para recoger indicios relacionados con el accidente. FOTO: REDES SOCIALES

Autoridades estatales mantienen abiertas las diligencias para determinar si hubo omisiones o condiciones de riesgo en el entorno donde ocurrió el accidente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La ciudad de Piedras Negras enfrenta un hecho trágico luego de que un niño de nueve años perdiera la vida a causa de severas quemaduras sufridas en un rancho cercano a su domicilio. El menor, identificado como Néstor Saúl “N”, convivía con familiares cuando ocurrió el accidente que derivó en su muerte minutos antes de recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, el menor padecía convulsiones. Testigos señalaron que, durante una de estas crisis, cayó accidentalmente sobre un área donde permanecían brasas encendidas, lo que provocó lesiones de gravedad en distintas partes de su cuerpo. Ante la emergencia, un familiar intentó trasladarlo en una camioneta hacia un punto donde pudieran encontrarse con una ambulancia. Sin embargo, el menor se agravó durante el trayecto.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: lideran metanfetaminas y cristal aseguramientos sobre cocaína y mariguana

El vehículo en el que viajaba llegó finalmente hasta su vivienda ubicada sobre la calle Jacarandas, en el sector Ácoros. En ese lugar, familiares solicitaron apoyo al número de emergencias 911, reportando un niño inconsciente con quemaduras visibles. Paramédicos de Bomberos acudieron rápidamente, pero al revisar al menor confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El director de Bomberos y Protección Civil, Ari Antonio Hernández Esquivel, verificó el fallecimiento y notificó a la Fiscalía Estatal Delegación Piedras Negras para la apertura de la carpeta de investigación. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila aseguraron la zona y recopilaron los primeros testimonios.

La autoridad ministerial ordenó el traslado del cuerpo al Semefo para realizar la necropsia de ley, con el fin de establecer de manera precisa la causa del deceso. Aunque los reportes señalan que la caída sobre las brasas ocurrió tras una convulsión, las autoridades deberán determinar si existieron omisiones en la supervisión del menor o condiciones adicionales que influyeran en el desenlace.

La Pronnif y el área de Empoderamiento de la Mujer también fueron notificadas para indagar el contexto familiar y verificar las circunstancias en las que el menor permanecía al momento del accidente.

(Con información de medios locales)

