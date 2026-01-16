Detienen en Arteaga a presunto homicida de Piedras Negras

Piedras Negras
/ 16 enero 2026
    Detienen en Arteaga a presunto homicida de Piedras Negras
    Tras la captura, el presunto homicida será trasladado a Piedras Negras para enfrentar el proceso judicial. FOTO: CORTESÍA

Luis “N”, de 33 años, fue capturado como probable responsable de la muerte de Javier Terán, ocurrida en marzo de 2025 en el ejido San Isidro

La Fiscalía del Estado de Coahuila informó la detención de un hombre presuntamente relacionado con un homicidio ocurrido en el ejido San Isidro, en Piedras Negras. Luis “N”, de 33 años, fue localizado y detenido en Arteaga como probable responsable de la muerte de Javier Terán en marzo de 2025.

El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Estatal, quienes intercambiaron información entre distintas regiones del estado para determinar la ubicación del presunto homicida.

Según autoridades, la coordinación entre las diferentes delegaciones de la Fiscalía fue clave para concretar la captura. Los datos recabados permitieron rastrear los movimientos de Luis “N” hasta su detención, asegurando su traslado inmediato para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Javier “N”, víctima del crimen, será representado en el proceso penal que se llevará a cabo en Piedras Negras, municipio donde ocurrió el homicidio. La Fiscalía indicó que todas las acciones se realizaron bajo protocolos establecidos y con apego a la ley.

El delegado regional de la Fiscalía en la Zona Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez, destacó la importancia de la colaboración entre cuerpos de seguridad y delegaciones locales para resolver casos de alto impacto en la región. Señaló que la coordinación con las diferentes órdenes de gobierno ha permitido reforzar la efectividad de los operativos de búsqueda y detención.

La detención se suma a los esfuerzos continuos de las autoridades estatales por atender delitos de alto impacto en Coahuila, en particular aquellos que afectan la seguridad de comunidades como Piedras Negras y sus alrededores.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre la posible participación de otras personas en el homicidio ni sobre las condiciones de custodia de Luis “N”.

Temas


Detenciones
Seguridad
homicidios

Localizaciones


Arteaga
Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

