$!Diócesis de Piedras Negras acogerá a familias de personas desaparecidas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Diócesis de Piedras Negras recibirá, del 28 de septiembre al 3 de octubre, a familias de diversos estados del país que participan en la Jornada de Búsqueda en Vida. La comunidad religiosa brindará hospedaje, alimentación y espacios de escucha y oración a las brigadas, informó el vocero diocesano, Cosme Alexis Cuesta Espinosa.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Diócesis de Piedras Negras recibirá, del 28 de septiembre al 3 de octubre, a familias de diversos estados del país que participan en la Jornada de Búsqueda en Vida. La comunidad religiosa brindará hospedaje, alimentación y espacios de escucha y oración a las brigadas, informó el vocero diocesano, Cosme Alexis Cuesta Espinosa.

La jornada inició el pasado 20 de septiembre y recorre distintos puntos del estado de Coahuila con el objetivo de localizar indicios o información sobre el paradero de personas reportadas como desaparecidas. Cuesta Espinosa destacó que detrás de cada búsqueda existen historias marcadas por el dolor y el cansancio, por lo que el compromiso de la Iglesia va más allá de cubrir las necesidades básicas de las familias. “La intención es ofrecer una comunidad cercana y sensible, que escuche sus historias y las acompañe con respeto durante su proceso”, señaló el vocero.

La jornada inició el pasado 20 de septiembre y recorre distintos puntos del estado de Coahuila con el objetivo de localizar indicios o información sobre el paradero de personas reportadas como desaparecidas. Cuesta Espinosa destacó que detrás de cada búsqueda existen historias marcadas por el dolor y el cansancio, por lo que el compromiso de la Iglesia va más allá de cubrir las necesidades básicas de las familias. “La intención es ofrecer una comunidad cercana y sensible, que escuche sus historias y las acompañe con respeto durante su proceso”, señaló el vocero.

Como parte del programa de bienvenida, el lunes 28 de septiembre, a las 19:00 horas, se oficiará una misa de recepción en la Catedral Mártires de Cristo Rey, presidida por el presbítero Juan Gerardo Hernández Briones, provicario general. Finalmente, la Diócesis hizo un llamado a los feligreses a sumarse a estas jornadas mediante la oración y la solidaridad, así como a recibir a las familias buscadoras con un mensaje de respaldo y empatía.

Como parte del programa de bienvenida, el lunes 28 de septiembre, a las 19:00 horas, se oficiará una misa de recepción en la Catedral Mártires de Cristo Rey, presidida por el presbítero Juan Gerardo Hernández Briones, provicario general. Finalmente, la Diócesis hizo un llamado a los feligreses a sumarse a estas jornadas mediante la oración y la solidaridad, así como a recibir a las familias buscadoras con un mensaje de respaldo y empatía.



