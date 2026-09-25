Diócesis de Piedras Negras acogerá a familias de personas desaparecidas

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Piedras Negras
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    Diócesis de Piedras Negras acogerá a familias de personas desaparecidas
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Ofrecerán hospedaje, alimentos y espacios de acompañamiento espiritual a colectivos que participan en la Jornada de Búsqueda en Vida en Coahuila.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Diócesis de Piedras Negras recibirá, del 28 de septiembre al 3 de octubre, a familias de diversos estados del país que participan en la Jornada de Búsqueda en Vida.

La comunidad religiosa brindará hospedaje, alimentación y espacios de escucha y oración a las brigadas, informó el vocero diocesano, Cosme Alexis Cuesta Espinosa.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Diócesis de Piedras Negras recibirá, del 28 de septiembre al 3 de octubre, a familias de diversos estados del país que participan en la Jornada de Búsqueda en Vida.

La comunidad religiosa brindará hospedaje, alimentación y espacios de escucha y oración a las brigadas, informó el vocero diocesano, Cosme Alexis Cuesta Espinosa.

https://vanguardia.com.mx/opinion/desaparecidos-la-tragedia-que-necesitamos-ver-BE23144423
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La jornada inició el pasado 20 de septiembre y recorre distintos puntos del estado de Coahuila con el objetivo de localizar indicios o información sobre el paradero de personas reportadas como desaparecidas.

Cuesta Espinosa destacó que detrás de cada búsqueda existen historias marcadas por el dolor y el cansancio, por lo que el compromiso de la Iglesia va más allá de cubrir las necesidades básicas de las familias.

“La intención es ofrecer una comunidad cercana y sensible, que escuche sus historias y las acompañe con respeto durante su proceso”, señaló el vocero.

La jornada inició el pasado 20 de septiembre y recorre distintos puntos del estado de Coahuila con el objetivo de localizar indicios o información sobre el paradero de personas reportadas como desaparecidas.

Cuesta Espinosa destacó que detrás de cada búsqueda existen historias marcadas por el dolor y el cansancio, por lo que el compromiso de la Iglesia va más allá de cubrir las necesidades básicas de las familias.

“La intención es ofrecer una comunidad cercana y sensible, que escuche sus historias y las acompañe con respeto durante su proceso”, señaló el vocero.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/buscan-con-vida-a-desaparecidos-en-penales-hospitales-y-anexos-de-la-region-centro-de-coahuila-JE23639624
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Como parte del programa de bienvenida, el lunes 28 de septiembre, a las 19:00 horas, se oficiará una misa de recepción en la Catedral Mártires de Cristo Rey, presidida por el presbítero Juan Gerardo Hernández Briones, provicario general.

Finalmente, la Diócesis hizo un llamado a los feligreses a sumarse a estas jornadas mediante la oración y la solidaridad, así como a recibir a las familias buscadoras con un mensaje de respaldo y empatía.

Como parte del programa de bienvenida, el lunes 28 de septiembre, a las 19:00 horas, se oficiará una misa de recepción en la Catedral Mártires de Cristo Rey, presidida por el presbítero Juan Gerardo Hernández Briones, provicario general.

Finalmente, la Diócesis hizo un llamado a los feligreses a sumarse a estas jornadas mediante la oración y la solidaridad, así como a recibir a las familias buscadoras con un mensaje de respaldo y empatía.

  • $!Diócesis de Piedras Negras acogerá a familias de personas desaparecidas
  • $!Comunicado emitido por la Diócesis de Piedras Negras.
    Comunicado emitido por la Diócesis de Piedras Negras.
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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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