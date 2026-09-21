Buscan con vida a desaparecidos en penales, hospitales y anexos de la Región Centro de Coahuila

Con fotografías de sus seres queridos desaparecidos, lonas con sus datos y la esperanza de encontrarlos con vida, familias de distintos estados del país llegaron a la Región Centro de Coahuila para iniciar una nueva jornada de búsqueda de personas desaparecidas. Son 15 colectivos procedentes de estados como Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Zacatecas los que durante esta semana recorrerán Monclova y otros municipios de la región en busca de pistas sobre personas que permanecen desaparecidas.

La búsqueda se realizará en penales, anexos, hospitales psiquiátricos y otros centros de atención, donde los familiares revisarán registros y entrevistarán a personas internadas para tratar de identificar a alguno de sus seres queridos. En esta ocasión no se trata de una búsqueda en terrenos o fosas. Los colectivos enfocarán sus esfuerzos en localizar a personas con vida, incluso en sitios donde pudieran encontrarse internadas bajo otra identidad o sin posibilidad de establecer comunicación con sus familias.

Las actividades comenzaron después de una misa, en la que los familiares se reunieron para pedir por quienes continúan desaparecidos y acompañarse entre ellos en una lucha que, para muchas familias, se ha prolongado durante años. Los buscadores destacaron que en esta ocasión han encontrado apertura por parte de los responsables de los diferentes establecimientos para ingresar y realizar las revisiones, además del respaldo de autoridades e instituciones religiosas.

Durante su estancia en la Región Centro también han recibido muestras de solidaridad de habitantes de la zona, quienes se han acercado para llevarles agua, alimentos y artículos de higiene. La jornada concluirá esta semana en Monclova y posteriormente los colectivos continuarán hacia Piedras Negras y Acuña, donde mantendrán las labores de búsqueda con la esperanza de encontrar alguna pista que permita regresar a casa a quienes llevan años siendo buscados.

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Búsqueda Desaparecidos

Localizaciones

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