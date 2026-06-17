Diócesis de Piedras Negras habilita refugios temporales para familias afectadas por lluvias

En un comunicado emitido este miércoles, el obispo Alfonso G. Miranda Guardiola expresó su solidaridad con quienes sufrieron pérdidas materiales y daños en sus viviendas, reiterando el compromiso de la Iglesia Católica de acompañar a la comunidad en esta contingencia.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras las intensas precipitaciones del 15 de junio, la Diócesis de Piedras Negras anunció la apertura de espacios de resguardo temporal para las familias afectadas por las inundaciones en diversos sectores de la ciudad.

El prelado destacó la respuesta inmediata de varias comunidades parroquiales, que han brindado apoyo mediante la entrega de víveres, alimentos y espacios de refugio. Reconoció especialmente la labor de la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la Parroquia de la Sagrada Familia y el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

Ante los pronósticos de nuevas lluvias, el Santuario de Guadalupe mantendrá sus instalaciones disponibles para quienes requieran resguardo, mientras que los orfanatorios de Villa de Fuente permanecen en alerta para habilitarse en caso necesario.

Miranda Guardiola agradeció la colaboración de voluntarios y benefactores, e hizo un llamado a mantener viva la solidaridad y la oración en favor de las familias afectadas. Finalmente, encomendó a la comunidad a la protección de la Virgen de Guadalupe, confiando en que la fe y el apoyo mutuo permitirán superar esta emergencia.