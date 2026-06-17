Diócesis de Piedras Negras habilita refugios temporales para familias afectadas por lluvias

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Piedras Negras
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    Diócesis de Piedras Negras habilita refugios temporales para familias afectadas por lluvias
    La Diócesis de Piedras Negras agradece el apoyo brindado por varias parroquias a damnificados por las lluvias. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Varios templos de esta ciudad fronteriza ofrecen sus instalaciones para cobujar a los damnificados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras las intensas precipitaciones del 15 de junio, la Diócesis de Piedras Negras anunció la apertura de espacios de resguardo temporal para las familias afectadas por las inundaciones en diversos sectores de la ciudad.

En un comunicado emitido este miércoles, el obispo Alfonso G. Miranda Guardiola expresó su solidaridad con quienes sufrieron pérdidas materiales y daños en sus viviendas, reiterando el compromiso de la Iglesia Católica de acompañar a la comunidad en esta contingencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/piedras-negras-anuncia-jacobo-rodriguez-limpieza-permanente-de-arroyos-tras-lluvias-LD21442876

El prelado destacó la respuesta inmediata de varias comunidades parroquiales, que han brindado apoyo mediante la entrega de víveres, alimentos y espacios de refugio. Reconoció especialmente la labor de la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la Parroquia de la Sagrada Familia y el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

Ante los pronósticos de nuevas lluvias, el Santuario de Guadalupe mantendrá sus instalaciones disponibles para quienes requieran resguardo, mientras que los orfanatorios de Villa de Fuente permanecen en alerta para habilitarse en caso necesario.

Miranda Guardiola agradeció la colaboración de voluntarios y benefactores, e hizo un llamado a mantener viva la solidaridad y la oración en favor de las familias afectadas. Finalmente, encomendó a la comunidad a la protección de la Virgen de Guadalupe, confiando en que la fe y el apoyo mutuo permitirán superar esta emergencia.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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