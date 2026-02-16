Disfrutó comercio de Piedras Negras un fin de semana de alta demanda

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Cámara de Comercio de Piedras Negras informó que, según reportes de sus agremiados, el pasado 14 de febrero se registraron ventas destacadas con motivo del Día del Amor y la Amistad.

Benito Martínez, presidente de la Canaco, señaló que diversos sectores —entre ellos tiendas de regalos, dulcerías, florerías, restaurantes, boutiques y hoteles— reportaron una afluencia masiva de clientes desde la noche del jueves.

El sábado, la actividad comercial alcanzó su punto más alto: los restaurantes operaron a su máxima capacidad durante toda la jornada, mientras que las florerías trabajaron intensamente para cubrir la elevada demanda. En algunos casos, los negocios agotaron por completo su inventario.

La alta concurrencia también generó tiempos de espera considerables en establecimientos de comida y un flujo constante de compradores en tiendas de artículos de regalo.

Los centros comerciales reportaron niveles de venta superiores a los de un fin de semana habitual. Este dinamismo se atribuye, en gran medida, a las reuniones familiares y sociales que prolongan la celebración más allá del 14 de febrero.