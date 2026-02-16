Disfrutó comercio de Piedras Negras un fin de semana de alta demanda

Piedras Negras
/ 16 febrero 2026
    Disfrutó comercio de Piedras Negras un fin de semana de alta demanda
    La Cámara de Comercio de Piedras Negras informó que, según reportes de sus agremiados, el pasado 14 de febrero se registraron ventas destacadas con motivo del Día del Amor y la Amistad. Archivo

Tiendas de regalos, dulcerías, boutiques y hoteles registraron fuerte movimiento por el Día del Amor y la Amistad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Cámara de Comercio de Piedras Negras informó que, según reportes de sus agremiados, el pasado 14 de febrero se registraron ventas destacadas con motivo del Día del Amor y la Amistad.

Benito Martínez, presidente de la Canaco, señaló que diversos sectores —entre ellos tiendas de regalos, dulcerías, florerías, restaurantes, boutiques y hoteles— reportaron una afluencia masiva de clientes desde la noche del jueves.

El sábado, la actividad comercial alcanzó su punto más alto: los restaurantes operaron a su máxima capacidad durante toda la jornada, mientras que las florerías trabajaron intensamente para cubrir la elevada demanda. En algunos casos, los negocios agotaron por completo su inventario.

La alta concurrencia también generó tiempos de espera considerables en establecimientos de comida y un flujo constante de compradores en tiendas de artículos de regalo.

Los centros comerciales reportaron niveles de venta superiores a los de un fin de semana habitual. Este dinamismo se atribuye, en gran medida, a las reuniones familiares y sociales que prolongan la celebración más allá del 14 de febrero.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

