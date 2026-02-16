Por esta razón no habrá clases el viernes 27 de febrero en escuelas de educación básica en México

Coahuila
/ 16 febrero 2026
    Por esta razón no habrá clases el viernes 27 de febrero en escuelas de educación básica en México
    Aunque el 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera, la fecha no es considerada descanso obligatorio, por lo que estudiantes deberán acudir a clases con normalidad. CUARTOSCURO
Elena Vega
por Elena Vega

La SEP informó que el viernes 27 de febrero se suspenderán clases en preescolar, primaria y secundaria en todo el país por la realización del Consejo Técnico Escolar. El 24 de febrero, Día de la Bandera, sí habrá actividades normales

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el próximo viernes 27 de febrero se suspenderán clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país, conforme al calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con el documento publicado por la autoridad educativa federal, la suspensión obedece a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada mensual de trabajo en la que participan directores, docentes frente a grupo, maestros de educación especial, educación física, inglés y demás personal académico involucrado en los procesos de aprendizaje.

La SEP precisó que, aunque el 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera, esa fecha no está considerada como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, por lo que las actividades escolares se desarrollarán con normalidad ese día.

El Consejo Técnico Escolar contempla 13 sesiones a lo largo del ciclo: cinco en fase intensiva antes del inicio de clases y ocho ordinarias, generalmente programadas el último viernes de cada mes. Entre sus principales objetivos se encuentran elevar el logro educativo, reforzar habilidades en lectura, escritura y matemáticas, analizar problemáticas escolares y fortalecer la vinculación entre escuela y comunidad.

En cuanto a los días de descanso oficial restantes del ciclo 2025-2026, el calendario establece suspensión de labores docentes el 16 de marzo por el natalicio de Benito Juárez; el 1 de mayo por el Día del Trabajo; el 5 de mayo por la conmemoración de la Batalla de Puebla; y el 15 de mayo por el Día del Maestro.

Las vacaciones de Semana Santa están programadas del 30 de marzo al 10 de abril, con regreso a clases el 13 de abril.

Asimismo, el proceso de preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo 2026-2027 se llevará a cabo del 3 al 13 de febrero de 2026. El registro oficial de calificaciones está previsto para el 14 de noviembre de 2025, así como el 13 de marzo y el 3 de julio de 2026.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

