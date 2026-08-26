Distinguen a rescatista de Piedras Negras tras misiones en Venezuela y Colombia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Por su valentía y trayectoria en labores de rescate dentro y fuera de México, Juanita Hernández Dueñez, integrante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras y de los Topos Azteca, fue reconocida este miércoles por sus paisanos, luego de participar en recientes misiones de auxilio en Venezuela y Colombia.

El reconocimiento destacó la labor de la rescatista nigropetense, quien ha acudido a distintos países para apoyar en emergencias provocadas principalmente por terremotos y otros desastres naturales.

Durante 2026, Hernández Dueñez formó parte de los equipos de rescate desplegados en Venezuela tras los movimientos sísmicos registrados en ese país. Después de permanecer alrededor de tres semanas en labores de apoyo, recibió una nueva movilización hacia Colombia, donde participó en tareas relacionadas con otro fuerte sismo.

Juanita no fue la única coahuilense que participó en las labores de rescate internacionales. En las misiones realizadas este año en Venezuela y posteriormente en Colombia, también intervino la rescatista Rosy Bustillos, originaria de Múzquiz; ambas forman parte de los Topos Azteca.

La trayectoria internacional de Hernández Dueñez también incluye misiones en Turquía, Indonesia, Guatemala y países de África, además de intervenciones en diferentes emergencias ocurridas en México.

La rescatista coahuilense comenzó su trayectoria en los cuerpos de emergencia de Piedras Negras y, con capacitación y experiencia, se integró a los Topos Azteca, grupo especializado en búsqueda y rescate en zonas afectadas por desastres.

Durante el homenaje realizado este miércoles, autoridades y ciudadanos resaltaron que su trabajo representa a Piedras Negras más allá de las fronteras y reconocieron la disposición que ha mostrado para acudir a lugares donde se requiere ayuda.