Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, arremete contra Trump en su discurso ante la ONU, pero muestra disposición al diálogo

En un desafiante discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el primero desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra total contra Irán , Pezeshkian prometió repetidamente que Teherán jamás se doblegaría ante Estados Unidos.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dio un giro a la situación frente a Donald Trump , describiendo a Estados Unidos como el verdadero matón y terrorista en Oriente Medio, al tiempo que insistía en que Irán siempre había demostrado un compromiso con la mesa de negociaciones.

Pero supo equilibrar la rebeldía con la voluntad de dialogar, diciendo: “El presidente Trump y quienes intentan intimidarnos deben entender que estamos dispuestos al diálogo, la diplomacia y las negociaciones, pero sin recurrir a la fuerza”.

El martes, el presidente estadounidense declaró ante la ONU que estaba sopesando la posibilidad de “aniquilar” a Irán, pero a continuación elogió la reanudación de las conversaciones entre Teherán y los negociadores de Washington.

Una reunión sorpresa de tres horas entre el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, celebrada ese mismo día al margen de la asamblea, fue considerada constructiva por ambas partes. Fue la primera reunión de este tipo desde junio, pero no impidió que la delegación estadounidense abandonara la sala al comienzo del discurso de Pezeshkian.

El presidente iraní no dio detalles sobre las conversaciones, pero dio la impresión de que estaba centrado en ganarse el apoyo de los vecinos árabes de Irán para las propuestas que Teherán ha elaborado para el futuro del estrecho de Ormuz, la vía marítima vital que ha sido bloqueada intermitentemente desde el comienzo de la guerra, lo que ha provocado un aumento vertiginoso de los precios mundiales de la energía.

Dejó claro que Irán no podía tolerar que el estrecho se utilizara para transportar armas que luego pudieran usarse en su contra, una declaración que sugiere que Irán exigirá el derecho a inspeccionar los barcos que transiten por el estrecho en el futuro. El objetivo de Irán, afirmó, era vivir de forma independiente.

Pezeshkian acusó a Washington de “terrorismo” por el asesinato del exlíder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, al comienzo de la guerra. Mostró fotografías del líder fallecido y de más de 150 escolares muertos en los primeros días del conflicto, antes de insistir en que Teherán nunca había iniciado una guerra.

“Solo nos hemos defendido. No somos terroristas”, dijo. “Nuestro pueblo inocente ha sido blanco de ataques cobardes y agresiones contra nuestro país”.

También insistió en que Irán tenía derecho a desarrollar un programa nuclear civil pacífico, pero que no quería construir armas nucleares.

Argumentó reiteradamente que la solución a la seguridad regional radicaba en el consenso dentro de la región y no con actores externos como Estados Unidos. Irán no veía a sus vecinos como rivales en materia de seguridad, afirmó, sino como socios en este ámbito.

“En el mundo actual, aquellos que no pueden defenderse serán pisoteados”, añadió.

Irán ha atacado repetidamente a los aliados de Estados Unidos en la región desde el comienzo de la guerra.

Insistiendo en que Irán era víctima del verdadero terrorismo, Pezeshkian cuestionó por qué «Israel mata, pero Irán está sujeto a sanciones». Añadió: «Ellos matan, nosotros somos sancionados. Irán no buscó un trato especial, sino igualdad de derechos».

La asistencia del líder al evento diplomático más importante de la ONU, en el corazón de Manhattan, estaba en duda, ya que no estaba claro si Estados Unidos le concedería un visado.

Finalmente, Washington concedió el permiso, pero denegó los visados a varios miembros del séquito de Pezeshkian.

En Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, confirmó que se habían celebrado conversaciones entre ambas partes, pero no pareció confirmar ningún cambio en la postura negociadora iraní.

Declaró: “La interacción con la parte estadounidense se produjo a través de la mediación de Qatar. El objetivo de esta interacción era transmitir las condiciones de Irán, incluyendo el fin de la guerra en todas sus dimensiones, el cese de las acciones agresivas estadounidenses, el bloqueo naval y la guerra económica, la liberación de los activos iraníes, etc.”

Consciente de la posible reacción negativa interna, añadió que las condiciones de Irán habían sido comunicadas.

Irán estableció siete condiciones previas antes de reanudar las conversaciones y, en un nuevo acontecimiento de las últimas 48 horas, afirmó que el crucial estrecho de Ormuz podría reabrirse en un plazo de siete días si se cumplieran dichas condiciones.

Es probable que Estados Unidos y los estados del Golfo tengan que aceptar una ruta de navegación para el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz que obligue a los buques comerciales a entrar por un canal marítimo situado principalmente en aguas iraníes y bajo control iraní, en lugar de omaní.