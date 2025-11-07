Eagle Pass: Dos hombres se enfrentan a tiros en Mall de Las Águilas, una mujer sería la causa

Piedras Negras
/ 7 noviembre 2025
    Eagle Pass: Dos hombres se enfrentan a tiros en Mall de Las Águilas, una mujer sería la causa
    Autoridades acordonaron el estacionamiento del Mall de Las Águilas tras el tiroteo. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Una discusión entre dos individuos terminó en un tiroteo frente al centro comercial, dejando a ambos heridos; uno de ellos grave

EAGLE PAS, TX.- Una fuerte balacera entre dos hombres en el estacionamiento del Mall de Las Águilas causó pánico entre compradores y empleados la tarde de este jueves, en un hecho que testigos describieron como “una escena del viejo oeste”.

De acuerdo con la Policía de Eagle Pass, los involucrados sostuvieron una acalorada discusión que rápidamente escaló cuando ambos sacaron armas de fuego y comenzaron a dispararse. Los dos hombres resultaron heridos y quedaron tendidos en el pavimento antes de ser auxiliados por paramédicos.

Por declaración de uno de los heridos, fue por la relación con una mujer que se dio la cita, discusión y enfrentamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Policías evitan tragedia en Torreón: salvan a joven que intentó quitarse la vida

Uno de ellos fue trasladado de urgencia a San Antonio debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el otro permanece bajo observación médica en un hospital local.

$!Los dos hombre que se enfrentaron resultaron lesionados.
Los dos hombre que se enfrentaron resultaron lesionados. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Humberto Garza, portavoz del Departamento de Policía, informó que se mantenía una investigación abierta para esclarecer las causas del enfrentamiento y determinar si existía una relación previa entre los agresores, lo que quedó confirmado con lo dicho por el hombre asegurado, del que se guarda la identidad.

El tiroteo provocó una fuerte movilización policiaca y generó alarma entre los visitantes del centro comercial, quienes fueron evacuados momentáneamente mientras se aseguraba el área.

Temas


Balaceras
Enfrentamientos
Policía

Localizaciones


Eagle Pass

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia