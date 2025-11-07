Eagle Pass: Dos hombres se enfrentan a tiros en Mall de Las Águilas, una mujer sería la causa

EAGLE PAS, TX.- Una fuerte balacera entre dos hombres en el estacionamiento del Mall de Las Águilas causó pánico entre compradores y empleados la tarde de este jueves, en un hecho que testigos describieron como “una escena del viejo oeste”.

De acuerdo con la Policía de Eagle Pass, los involucrados sostuvieron una acalorada discusión que rápidamente escaló cuando ambos sacaron armas de fuego y comenzaron a dispararse. Los dos hombres resultaron heridos y quedaron tendidos en el pavimento antes de ser auxiliados por paramédicos.

Por declaración de uno de los heridos, fue por la relación con una mujer que se dio la cita, discusión y enfrentamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Policías evitan tragedia en Torreón: salvan a joven que intentó quitarse la vida

Uno de ellos fue trasladado de urgencia a San Antonio debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el otro permanece bajo observación médica en un hospital local.