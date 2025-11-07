Policías evitan tragedia en Torreón: salvan a joven que intentó quitarse la vida

TORREÓN, COAH.- La rápida y sensible actuación de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal permitió evitar una tragedia hoy viernes por la mañana en el Centro de Torreón, luego de que un joven intentara quitarse la vida con un arma blanca.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:11 horas, en el cruce del bulevar Revolución y la calle Jazmines, cuando Víctor Manuel “N”, de 34 años y originario de Delicias, Chihuahua, ingresó al comedor “Cocina de Don Dani”, de donde tomó dos cuchillos con los que comenzó a amenazar a los empleados.

El joven subió luego a la planta alta del establecimiento y rompió una ventana para salir hacia las azoteas, donde fue visto corriendo por los techos. Los oficiales municipales iniciaron de inmediato la búsqueda y lograron localizarlo, observando que portaba los cuchillos y presentaba heridas visibles.

Durante el operativo, el hombre advirtió que se lastimaría si alguien se acercaba e incluso se enredó entre cables y alambres, con la aparente intención de colgarse. Gracias a la intervención oportuna y a la capacitación en manejo de crisis de los agentes, se logró disuadirlo y ponerlo a salvo.

El joven fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a sus instalaciones para recibir atención médica y realizarle estudios de valoración. Su estado de salud se reporta como estable.