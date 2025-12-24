Eagle Pass refuerza operativos contra conductores ebrios

Piedras Negras
/ 24 diciembre 2025
    Eagle Pass refuerza operativos contra conductores ebrios
    Se reforzarán operativos para detectar y sancionar a conductores en estado de ebriedad durante las celebraciones decembrinas. FOTO: ARCHIVO

Autoridades de Eagle Pass anunciaron operativos especiales durante la temporada decembrina para detectar y sancionar a conductores que manejen bajo los efectos del alcohol

EAGLE PASS, TX.- Los departamentos de Policía de Eagle Pass y la Oficina del Sheriff anunciaron la implementación de operativos especiales para detectar y sancionar a conductores en estado de ebriedad durante las celebraciones decembrinas.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: buscan a Edith y a su hijo; temen que estén en riesgo tras sufrir maltrato de su expareja

La juez de Paz del Precinto 4, Tere Hernández, advirtió que las sanciones son severas para quienes manejen bajo los efectos del alcohol, y que las consecuencias se agravan en caso de reincidencia.

Las multas pueden alcanzar hasta 7 mil dólares para quienes tengan antecedentes por conducir ebrios, además de la suspensión de la licencia de conducir y otras penalidades legales.

Hernández exhortó a la comunidad a evitar manejar en estado de intoxicación, recordando que esta conducta pone en riesgo la vida propia y la de los demás. “Lo más responsable es contar con un conductor designado”, subrayó.

Temas


operativos

Localizaciones


Coahuila
Eagle Pass
Piedra Negras

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello ha mantenido una lucha constante durante 17 años para que la muerte de su hija, la chef saltillense Elisa Loyo, sea investigada como homicidio.

El largo camino de una madre: así se estancó el caso de la chef saltillense Elisa Loyo entre gobiernos y tribunales (2/2)
Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, cierra la sucursal de Gonzalitos, en Monterrey, Nuevo León.

Navidad agridulce: Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, dice adiós en Monterrey
La Navidad es una de las celebraciones más importantes del mundo, pero su origen está lejos de ser exclusivamente cristiano.

El verdadero origen de la Navidad y su significado histórico
true

Coahuila: Exalcaldes frente a la justicia
true

La Nochebuena se viene...
true

Chistes navideños
Cada estación funcionará como un nodo estratégico de competitividad, no solo como puntos de ascenso y descenso

Saltillo: Tren de pasajeros, activo estratégico para competitividad regional, considera Coparmex