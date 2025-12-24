Eagle Pass refuerza operativos contra conductores ebrios

EAGLE PASS, TX.- Los departamentos de Policía de Eagle Pass y la Oficina del Sheriff anunciaron la implementación de operativos especiales para detectar y sancionar a conductores en estado de ebriedad durante las celebraciones decembrinas.

La juez de Paz del Precinto 4, Tere Hernández, advirtió que las sanciones son severas para quienes manejen bajo los efectos del alcohol, y que las consecuencias se agravan en caso de reincidencia.

Las multas pueden alcanzar hasta 7 mil dólares para quienes tengan antecedentes por conducir ebrios, además de la suspensión de la licencia de conducir y otras penalidades legales.

Hernández exhortó a la comunidad a evitar manejar en estado de intoxicación, recordando que esta conducta pone en riesgo la vida propia y la de los demás. “Lo más responsable es contar con un conductor designado”, subrayó.