Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero

General Motors aclaró que el paro técnico programado en su planta de Ensamble en Ramos Arizpe, que se llevará a cabo del 17 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, debido a las festividades navideñas y a trabajos de mantenimiento programados.

El paro comenzará el 17 de diciembre de 2025 y se prolongará hasta el 6 de enero de 2026, un período más extenso que los registros de los últimos dos años, cuando las suspensiones no superaban las tres semanas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arranca planta de Ensamble de GM con paro técnico de fin de año... ¡de un mes!

En 2024, la planta detuvo actividades del 20 de diciembre al 6 de enero, mientras que en 2023 las labores cesaron del 16 de diciembre al 3 de enero. Por su parte, en 2022, la suspensión se extendió del 23 de diciembre al 30 de enero de 2023, similar al paro actual en duración.

Durante 2025, la armadora ya había registrado paros técnicos. Entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre, las operaciones se detuvieron temporalmente debido a bloqueos carreteros en Guanajuato, mientras que la última semana de abril la planta permaneció parada cinco días, del 28 de abril al 2 de mayo, como parte de ajustes internos y mantenimiento.

A pesar de la interrupción, GM mantiene la expectativa de retomar la producción a partir del 7 de enero, de manera escalonada y conforme al plan de operaciones de la planta.