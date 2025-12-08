Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero

Coahuila
/ 8 diciembre 2025
    Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero
    La planta de GM en Ramos Arizpe registra paros técnicos periódicos; en 2025 ya se suspendieron actividades entre abril y noviembre. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Durante 2025, la planta automotriz ha registrado varios paros técnicos, incluyendo cinco días en abril y casi una semana en noviembre, antes del paro navideño

General Motors aclaró que el paro técnico programado en su planta de Ensamble en Ramos Arizpe, que se llevará a cabo del 17 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, debido a las festividades navideñas y a trabajos de mantenimiento programados.

El paro comenzará el 17 de diciembre de 2025 y se prolongará hasta el 6 de enero de 2026, un período más extenso que los registros de los últimos dos años, cuando las suspensiones no superaban las tres semanas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arranca planta de Ensamble de GM con paro técnico de fin de año... ¡de un mes!

En 2024, la planta detuvo actividades del 20 de diciembre al 6 de enero, mientras que en 2023 las labores cesaron del 16 de diciembre al 3 de enero. Por su parte, en 2022, la suspensión se extendió del 23 de diciembre al 30 de enero de 2023, similar al paro actual en duración.

Durante 2025, la armadora ya había registrado paros técnicos. Entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre, las operaciones se detuvieron temporalmente debido a bloqueos carreteros en Guanajuato, mientras que la última semana de abril la planta permaneció parada cinco días, del 28 de abril al 2 de mayo, como parte de ajustes internos y mantenimiento.

A pesar de la interrupción, GM mantiene la expectativa de retomar la producción a partir del 7 de enero, de manera escalonada y conforme al plan de operaciones de la planta.

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

