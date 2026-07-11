Emiten alerta preventiva en Piedras Negras por lluvias intensas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de Protección Civil emitieron una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias que se mantendrá durante los próximos días en Piedras Negras, donde se esperan acumulados de hasta cuatro pulgadas de precipitación, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora. Según información que circula, el pronóstico contempla condiciones de inestabilidad del 10 al 16 de julio, con cielos mayormente nublados, temperaturas cercanas a los 35 grados centígrados y lluvias de intensidad variable a lo largo de la semana.

Las autoridades advirtieron que los periodos de mayor riesgo podrían presentarse durante las madrugadas del domingo y lunes, cuando se prevé un incremento en la intensidad de las tormentas, lo que favorecería la formación de encharcamientos y escurrimientos en distintos sectores del municipio. En este contexto, la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informó que diversos sistemas meteorológicos mantendrán condiciones de inestabilidad en gran parte del estado. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Las autoridades estatales señalaron que estas condiciones podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones repentinas, deslaves en zonas serranas, reducción de la visibilidad en carreteras y la caída de árboles, ramas, postes o anuncios espectaculares.

Ante este panorama, Protección Civil recomendó evitar cruzar calles inundadas, vados o arroyos con corriente, conducir con precaución durante las precipitaciones y asegurar objetos que puedan desprenderse por efecto del viento. También exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades. El Gobierno Municipal informó que mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y emitirá nuevos avisos en caso de que el pronóstico registre cambios relevantes. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al sistema 911.