En Piedras Negras descartan aumento de viajeros por el Mundial; mantienen vigilancia sanitaria

Según lo dado a conocer por el epidemiólogo jurisdiccional, Roberto Belloc Sandoval, la movilidad de personas en esta zona fronteriza se mantiene dentro de los parámetros habituales, por lo que hasta ahora no existe una variación asociada al evento deportivo internacional.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A pesar del arranque de la Copa Mundial de Futbol y de que Nuevo León figura como una de las sedes del torneo, en la Región Norte de Coahuila no se ha detectado un incremento considerable en el flujo de viajeros, informó la Jurisdicción Sanitaria 01.

El funcionario explicó que, como parte de las medidas preventivas, se mantiene vigilancia epidemiológica en los principales puntos de movilidad. Además, se instaló un módulo de revisión y vacunación en el aeropuerto local y continúan las acciones de supervisión en la central de autobuses.

De acuerdo con Belloc Sandoval, la ruta aérea entre Piedras Negras y Monterrey registra un promedio cercano a los 10 pasajeros diarios. Esta cifra, señaló, no refleja por el momento un aumento derivado de la actividad mundialista.

Asimismo, indicó que el personal de Salud continuará revisando antecedentes de viaje y reforzando las acciones preventivas durante las próximas semanas, con el propósito de identificar oportunamente cualquier situación que represente un riesgo para la salud pública.

Finalmente, reiteró que la estrategia de vigilancia permanecerá activa mientras se desarrolla el torneo, a fin de preservar la capacidad de respuesta ante un eventual incremento en la movilidad de personas.