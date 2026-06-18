En Piedras Negras descartan aumento de viajeros por el Mundial; mantienen vigilancia sanitaria

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    En Piedras Negras descartan aumento de viajeros por el Mundial; mantienen vigilancia sanitaria
    Roberto Belloc Sandoval señaló que la Jurisdicción Sanitaria mantendrá la vigilancia epidemiológica durante el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol. REDES SOCIALES

Jurisdicción Sanitaria mantiene monitoreo en aeropuerto y central de autobuses ante posible aumento de movilidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A pesar del arranque de la Copa Mundial de Futbol y de que Nuevo León figura como una de las sedes del torneo, en la Región Norte de Coahuila no se ha detectado un incremento considerable en el flujo de viajeros, informó la Jurisdicción Sanitaria 01.

Según lo dado a conocer por el epidemiólogo jurisdiccional, Roberto Belloc Sandoval, la movilidad de personas en esta zona fronteriza se mantiene dentro de los parámetros habituales, por lo que hasta ahora no existe una variación asociada al evento deportivo internacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/libera-ine-casi-900-credenciales-resguardadas-en-piedras-negras-MO21490693

El funcionario explicó que, como parte de las medidas preventivas, se mantiene vigilancia epidemiológica en los principales puntos de movilidad. Además, se instaló un módulo de revisión y vacunación en el aeropuerto local y continúan las acciones de supervisión en la central de autobuses.

De acuerdo con Belloc Sandoval, la ruta aérea entre Piedras Negras y Monterrey registra un promedio cercano a los 10 pasajeros diarios. Esta cifra, señaló, no refleja por el momento un aumento derivado de la actividad mundialista.

Asimismo, indicó que el personal de Salud continuará revisando antecedentes de viaje y reforzando las acciones preventivas durante las próximas semanas, con el propósito de identificar oportunamente cualquier situación que represente un riesgo para la salud pública.

Finalmente, reiteró que la estrategia de vigilancia permanecerá activa mientras se desarrolla el torneo, a fin de preservar la capacidad de respuesta ante un eventual incremento en la movilidad de personas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


operativos
Copa Mundial de la FIFA
Frontera México-Estados Unidos

Localizaciones


Piedras Negras

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Relevo y futurismo

Relevo y futurismo
true

Dos bancos para los tentáculos de Andy

true

POLITICÓN: Venta de baterías robadas, un mercado negro en expansión en Saltillo

La orden judicial fue emitida dentro de una carpeta de investigación relacionada con un presunto fraude cometido en perjuicio de una institución financiera donde la señalada habría laborado, de acuerdo con información proporcionada por autoridades ministeriales.

Giran orden de aprehensión por fraude de 2.5 mdp contra presunta maestra del Tec Saltillo
José Antonio De León Fahara, conocido como “El Pepe Fahara”, fue detenido en Monterrey y posteriormente presentado ante la autoridad judicial, que resolvió iniciar el proceso penal en su contra.

Vinculan a proceso a saltillense por feminicidio en grado de tentativa en Nuevo León
Las fotografías fueron compartidas por la propia selección uzbeka a través de sus cuentas oficiales.

‘Mucha suerte en el Mundial’; Uzbekistán deja mensaje de agradecimiento a México

El vicepresidente JD Vance llega para hablar con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.

Vance, un escéptico de las guerras extranjeras, es el rostro del acuerdo tentativo de Trump con Irán

El presidente Donald Trump durante su gira europea, donde reconoció que las complejas negociaciones con Irán se prolongarán en el tiempo.

Trump exigió la rendición ‘incondicional’ de Irán, pero se llevó una sorpresa