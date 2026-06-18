Libera INE casi 900 credenciales resguardadas en Piedras Negras

La funcionaria explicó que las credenciales fueron retenidas conforme a la normatividad vigente, debido a que sus titulares no acudieron a recogerlas dentro de los plazos establecidos previo a la jornada electoral.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Instituto Nacional Electoral (INE) puso nuevamente a disposición de la ciudadanía 897 credenciales para votar que permanecían bajo resguardo durante el reciente proceso electoral, informó la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 01, Selene Montero Espericueta.

Precisó que 765 de estos documentos corresponden a trámites de actualización y reposición que no fueron reclamados antes del 31 de marzo, mientras que otras 126 credenciales derivan de trámites de reimpresión y permanecieron resguardadas a partir del 5 de junio.

Montero Espericueta señaló que, una vez concluida la etapa electoral, todos los documentos fueron enviados nuevamente a los módulos de atención ciudadana para su entrega a los propietarios.

Asimismo, destacó que las credenciales ya pueden recogerse en el mismo módulo donde se realizó el trámite y exhortó a la ciudadanía a acudir por ellas a la brevedad.

A diferencia del periodo previo a la elección, agregó, actualmente no existe una fecha límite para la entrega, por lo que las personas pueden acudir en cualquier momento para obtener su identificación oficial.