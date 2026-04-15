Encuentra a su expareja sin vida en Piedras Negras; dejó mensajes póstumos

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 15 abril 2026
    Encuentra a su expareja sin vida en Piedras Negras; dejó mensajes póstumos
    Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad se movilizaron a la colonia Lázaro Cárdenas, donde un joven fue localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Benito Juárez. ARCHIVO

Con este caso, suman al menos 14 muertes de este tipo en lo que va del año, de acuerdo con reportes preliminares, lo que mantiene en alerta a las autoridades

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 26 años fue localizado sin vida la mañana de este martes al interior de una vivienda ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El hallazgo ocurrió en un domicilio situado sobre la calle Benito Juárez, casi en el cruce con Miguel Garza, luego de que se solicitara apoyo a través del sistema de emergencias, reportando que una persona se encontraba inconsciente dentro del inmueble.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/reitera-diputada-llamado-a-reforzar-seguridad-en-cruces-ferroviarios-en-coahuila-BD20011473

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Erick Ricardo ¨N¨, de 26 años.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el joven utilizó una cinta que ató a su cuello y a una viga de madera en el interior de la vivienda. El cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia externa, por lo que las autoridades iniciaron las diligencias bajo los protocolos correspondientes.

En el sitio también fueron localizadas tres hojas con mensajes póstumos dirigidos a su expareja y familiares. En los escritos, el joven hacía referencia a una situación sentimental, además de expresar un reclamo y ofrecer disculpas por la decisión tomada.

Información obtenida señala que el joven atravesaba por un conflicto emocional derivado de la ruptura de una relación. Incluso, trascendió que días antes había acudido a buscar a su expareja con la intención de retomar el vínculo, sin lograrlo.

El hallazgo fue realizado por su expareja, quien al ingresar al domicilio lo encontró suspendido en una de las habitaciones. De inmediato solicitó ayuda y procedió a bajarlo en un intento por auxiliarlo.

Tras la confirmación del deceso, elementos de Protección Civil y Bomberos acordonaron el área, mientras que agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Con este caso, suman al menos 14 muertes de este tipo registradas en lo que va del año en Piedras Negras, de acuerdo con reportes preliminares de las autoridades.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Suicidio

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Paso firme

Trump: Paso firme
true

Las 3 explicaciones que desaparecieron en materia de inseguridad
true

POLITICÓN: Morena: División entre Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán complica la elección en Coahuila
Las nuevas rutas están diseñadas para integrarse al programa “Aquí Vamos”, con el fin de ampliar la cobertura del servicio gratuito hacia más colonias de la capital.

Proyectan nuevas rutas de transporte público para el sur y poniente de Saltillo
Las frutas y verduras son de los productos que más se han visto afectados por la escalada de incrementos.

Saltillo: Guerra encarece hasta 60% alimentos; influyen transporte y fertilizantes
Jugadores y porristas de Cafés de Bóxer participaron en la tradicional bendición de cascos previo al arranque de temporada.

Saltillo: Cafés de Bóxer ‘New Era’ realiza bendición de cascos rumbo a la Temporada 2026
El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington.

La salud mental de Trump entra a debate por sus comentarios sobre Irán y el papa
El pontífice León XIV, quien recientemente ha reiterado que “no teme al gobierno de Trump” ante los constantes ataques de la administración estadounidense.

Vance dice que el papa León debe mantenerse al margen de los asuntos de EU