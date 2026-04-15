Encuentra a su expareja sin vida en Piedras Negras; dejó mensajes póstumos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven de 26 años fue localizado sin vida la mañana de este martes al interior de una vivienda ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia. El hallazgo ocurrió en un domicilio situado sobre la calle Benito Juárez, casi en el cruce con Miguel Garza, luego de que se solicitara apoyo a través del sistema de emergencias, reportando que una persona se encontraba inconsciente dentro del inmueble.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Erick Ricardo ¨N¨, de 26 años. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el joven utilizó una cinta que ató a su cuello y a una viga de madera en el interior de la vivienda. El cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia externa, por lo que las autoridades iniciaron las diligencias bajo los protocolos correspondientes. En el sitio también fueron localizadas tres hojas con mensajes póstumos dirigidos a su expareja y familiares. En los escritos, el joven hacía referencia a una situación sentimental, además de expresar un reclamo y ofrecer disculpas por la decisión tomada. Información obtenida señala que el joven atravesaba por un conflicto emocional derivado de la ruptura de una relación. Incluso, trascendió que días antes había acudido a buscar a su expareja con la intención de retomar el vínculo, sin lograrlo.

El hallazgo fue realizado por su expareja, quien al ingresar al domicilio lo encontró suspendido en una de las habitaciones. De inmediato solicitó ayuda y procedió a bajarlo en un intento por auxiliarlo. Tras la confirmación del deceso, elementos de Protección Civil y Bomberos acordonaron el área, mientras que agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Con este caso, suman al menos 14 muertes de este tipo registradas en lo que va del año en Piedras Negras, de acuerdo con reportes preliminares de las autoridades. (Con información de medios locales)

Publicidad