Reitera diputada llamado a reforzar seguridad en cruces ferroviarios en Coahuila

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Coahuila
/ 14 abril 2026
    Reitera diputada llamado a reforzar seguridad en cruces ferroviarios en Coahuila
    Beatriz Fraustro afirma que es prácticamente nula la presencia de barreras automáticas en en cruces de vías del ferrocarril y vialidades. VANGUARDIA

El Estado ocupa el sexto lugar nacional en accidentes; Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón concentran la mayor incidencia

La diputada Beatriz Fraustro reiteró el llamado a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para que implemente medidas urgentes de prevención y seguridad en los cruces ferroviarios de Coahuila, ante el alto número de accidentes registrados en la entidad.

El exhorto retoma una petición realizada desde finales de 2024 que, hasta ahora, no ha tenido respuesta. En esta ocasión, la legisladora insistió en la necesidad de actuar de manera inmediata con acciones como mayor señalización, instalación de barreras y sistemas de advertencia en zonas urbanas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/diputado-exhorta-a-municipios-de-coahuila-a-crear-reglamentos-de-convivencia-vecinal-DD20011046

Señaló que este tipo de accidentes continúan ocurriendo en el Estado, en algunos casos relacionados con vehículos que intentan ganarle el paso al tren en cruces que carecen de medidas de protección adecuadas.

Recordó el accidente registrado la madrugada del 9 de abril en Saltillo, donde un camión de transporte de personal fue impactado al cruzar las vías, dejando un saldo de una persona fallecida y 16 lesionadas, hecho que, afirmó, pudo haberse evitado.

De acuerdo con datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, actualizados a octubre de 2025, Coahuila se ubica en el sexto lugar nacional en incidencia de accidentes ferroviarios en categorías que incluyen choques en cruces a nivel, así como hechos con personas lesionadas o fallecidas. En este registro, Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón encabezan la lista de municipios con más casos.

Fraustro advirtió que, pese a los exhortos previos presentados en el Congreso local, la problemática persiste sin una atención efectiva. Subrayó que la falta de infraestructura como barreras automáticas y señalización suficiente mantiene a la población expuesta a riesgos evitables.

“La ausencia de barreras automáticas, señalización suficiente o sistemas de advertencia obliga a la ciudadanía a asumir un riesgo que no debería existir. La urgencia de este tema nos obliga a insistir en un asunto que continúa poniendo en riesgo la vida de las y los coahuilenses, particularmente en zonas urbanas donde la convivencia entre la infraestructura ferroviaria y la actividad cotidiana es constante”, señaló.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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