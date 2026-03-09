Entregan 13 toneladas de semilla de sorgo forrajero en la Región Norte de Coahuila

Piedras Negras
/ 9 marzo 2026
    El apoyo busca ayudar a los productores a enfrentar los efectos de la sequía que afecta la región. Cortesía

El apoyo permitirá a más de 126 productores sembrar sorgo forrajero en una superficie superior a las 600 hectáreas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Este lunes comenzó la distribución de semilla de sorgo forrajero correspondiente al ciclo Primavera–Verano, dirigida a ejidatarios y productores de los municipios de Guerrero, Hidalgo y Piedras Negras. Así lo informó Adolfo Miranda Cirilo, coordinador de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado en la Región Norte.

En Guerrero se entregarán 10 toneladas de semilla, mientras que en Hidalgo se distribuirán tres toneladas. Con ello, más de 126 productores se verán beneficiados, cubriendo una superficie superior a las 600 hectáreas.

Miranda Cirilo subrayó que la siembra de sorgo forrajero en este ciclo es fundamental para enfrentar la prolongada sequía que afecta a la región desde hace más de tres años. Señaló que las condiciones climáticas han reducido drásticamente la disponibilidad de agua y forraje, lo que ha puesto en riesgo la producción ganadera y agrícola.

Los productores, dijo, atraviesan una situación complicada, pues la falta de lluvias ha incrementado los costos de alimentación y ha limitado sus posibilidades de mantener la productividad. La entrega de semilla busca ser un apoyo directo para mitigar los efectos de esta crisis y garantizar que las familias rurales puedan sostener sus actividades en medio de un panorama adverso.

Josué Rodríguez

