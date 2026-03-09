Vinculan a proceso a hombre por intento de homicidio durante riña en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre identificado como Daniel ¨N¨, de 56 años y apodado “El Hipi”, quedó sujeto a proceso penal por el delito de intento de homicidio, tras ser señalado como presunto responsable de agredir con un arma blanca a otro individuo durante una riña ocurrida en la colonia Zaragoza, en Piedras Negras.

La decisión fue tomada por un juez durante la audiencia inicial, luego de revisar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, los cuales apuntan a que el imputado habría participado en una agresión violenta que dejó a la víctima con diversas heridas.

De acuerdo con la información recabada durante las investigaciones, los hechos ocurrieron en agosto de 2025 en un sector conocido como barrio El Pocito, dentro de la colonia Zaragoza. En ese sitio, presuntamente se originó un altercado que terminó con el ataque contra Jesús Ricardo ¨N¨.

Según las indagatorias, durante la confrontación el señalado habría utilizado un arma punzocortante para herir a la víctima en varias ocasiones. Tras el incidente, se inició una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y ubicar al presunto agresor.

Como parte de las diligencias, agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron diversas labores de búsqueda y recopilación de información, lo que permitió identificar y localizar al hombre señalado en la agresión. Posteriormente fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso legal correspondiente.

Durante la audiencia inicial, el juez analizó los elementos aportados por la representación social y determinó que existían indicios suficientes para vincular a proceso a Daniel ¨N¨ por el delito de intento de homicidio.

Además de la vinculación, la autoridad judicial dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el imputado fue trasladado al Centro Penitenciario de Piedras Negras. En ese lugar permanecerá recluido mientras avanzan las siguientes etapas del proceso penal.

En la misma resolución, el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, el Ministerio Público continuará con la recopilación de información y pruebas que permitan fortalecer la acusación o determinar otros elementos relacionados con el caso.

Mientras tanto, el procedimiento judicial seguirá su curso conforme a lo establecido por la ley, en espera de que se definan los siguientes pasos dentro del proceso penal que enfrenta el acusado.

