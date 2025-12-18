Entregan 300 becas Benito Juárez a estudiantes de preparatoria en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Para fortalecer la permanencia escolar y apoyar la economía de las familias, este jueves se realizó la entrega de 300 tarjetas de la Beca Benito Juárez a estudiantes de nivel medio superior, correspondiente al apoyo bimestral de mil 900 pesos, en un evento llevado a cabo en el Gimnasio Beto Estrada.

La entrega contó con la presencia de autoridades municipales y educativas, entre ellas la licenciada Mayra Ruby Rangel Esquivel, directora general de Bienestar Municipal; la licenciada Cinthya Villarreal, directora general de Desarrollo Social; el licenciado Rumualdo Guzmán, delegado de Servidores de la Educación en la Región Norte, y el licenciado Jesús Peña, director de Bienestar Humano.

TE PUEDE INTERESAR: Caravana de 3 mil paisanos evita Coahuila por limitaciones en la garita de Allende

A través de Bienestar Municipal, se impulsa este programa con el propósito de facilitar el acceso de más estudiantes a los beneficios de los apoyos federales y contribuir a que continúen con su formación académica.

En esta ocasión, las instituciones beneficiadas fueron el Heroico Colegio Militar, la Educación Media Superior a Distancia de la colonia INFONAVIT, el Telebachillerato Comunitario de Río Escondido y el CECyTEC Piedras Negras, cuyos alumnos recibieron de manera directa este respaldo económico.