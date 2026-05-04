Escapa menor de 13 años de casa hogar en Piedras Negras; no hay rastro de su paradero

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Piedras Negras
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    Escapa menor de 13 años de casa hogar en Piedras Negras; no hay rastro de su paradero
    El albergue Casa de Paz y Amor para Menores, ubicado en la calle Justo Sierra, fue el punto donde se detectó la ausencia de la adolescente durante las primeras horas del día. REDES SOCIALES

El albergue donde ocurrió la salida de la menor será revisado por autoridades debido a antecedentes señalados por presuntas irregularidades.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La salida no autorizada de una adolescente de 13 años de un albergue para menores generó la movilización de corporaciones de seguridad durante la mañana de ayer domingo en la colonia Ugarte, sin que hasta el momento se haya logrado su localización, en Piedras Negras.

El reporte fue realizado alrededor de las 06:00 horas al sistema de emergencias 911 por el director del albergue “Casa de Paz y Amor para Menores”, identificado como Alejandro Villarreal, luego de detectar la ausencia de la menor al iniciar las actividades diarias dentro del centro.

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De acuerdo con la información disponible, la adolescente, identificada como Cecilia Alondra ¨N¨, habría salido del inmueble ubicado sobre la calle Justo Sierra, sin autorización del personal responsable. Tras recibir el aviso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila se trasladaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y desplegar un operativo de búsqueda en el sector.

Pese a los recorridos implementados en calles aledañas y zonas cercanas, la menor no fue localizada durante las primeras horas posteriores al reporte. Las autoridades continúan con las acciones para dar con su paradero, mientras se espera que se formalice la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para ampliar las diligencias.

De manera extraoficial, trascendió que la adolescente podría haber abandonado el albergue tras presuntamente enfrentar condiciones de maltrato, situación que no ha sido confirmada por instancias oficiales y que formará parte de las investigaciones en curso.

Asimismo, el caso ha puesto bajo revisión las condiciones del albergue, el cual, según versiones, cuenta con antecedentes relacionados con presuntos casos de maltrato infantil y reportes de fugas en años anteriores. Incluso, se mencionó que en ese mismo sitio se habría registrado el fallecimiento de una persona que presuntamente laboraba en el lugar, aunque estos datos deberán ser verificados por las autoridades competentes.

Debido a que se trata de una menor de edad, el caso deberá ser canalizado a instancias especializadas para garantizar su localización, así como la protección de sus derechos y su integridad. Mientras tanto, las corporaciones de seguridad mantienen activos los operativos de búsqueda en la región para ubicar a la adolescente.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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