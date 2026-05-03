Luto en Ciudad Acuña por fallecimiento de Lety Avendaño, histórica promotora del cuidado ambiental

La comunidad ambientalista y educativa de Ciudad Acuña se encuentra de luto tras el fallecimiento, este 3 de mayo, de Lety Avendaño Vázquez, reconocida maestra, defensora de la naturaleza e impulsora de proyectos de conservación que durante años sembraron conciencia ecológica en la región. La noticia generó una oleada de mensajes de despedida y reconocimiento por parte de organismos municipales y asociaciones dedicadas a la preservación del medio ambiente, que destacaron no solo su trayectoria profesional, sino el profundo compromiso humano con el que dedicó gran parte de su vida a la formación de ciudadanos responsables con su entorno.

A través de sus redes sociales, la Dirección de Ecología Municipal de Ciudad Acuña manifestó sus condolencias a familiares y seres queridos de quien calificó como “una mujer ejemplar, una ambientalista incansable y un orgullo para Ciudad Acuña”, además de recordar con afecto el liderazgo que ejerció dentro de múltiples actividades enfocadas a la cultura ecológica. “Quienes tuvimos la dicha de trabajar a su lado nos quedamos con un invaluable aprendizaje; su pasión, entrega y amor por el medio ambiente seguirán siendo inspiración para continuar su legado”, expresó la dependencia municipal en un mensaje que rápidamente fue compartido por ciudadanos y excolaboradores. Lety Avendaño fue ampliamente identificada por su participación en programas de educación ambiental, campañas de concientización y, especialmente, por su estrecha vinculación con la preservación del fenómeno migratorio de la mariposa monarca, una de las causas a las que dedicó especial entusiasmo.

En ese sentido, la asociación Correo Real, agrupación enfocada en contribuir a la conservación de la ruta migratoria de la mariposa monarca, también externó un emotivo pronunciamiento donde resaltó que la maestra formó parte de los inicios del programa y se convirtió en una de sus voces más activas y comprometidas. La organización subrayó que Avendaño no solo colaboró institucionalmente, sino que asumió el papel de educadora ambiental apasionada, enseñando a niñas, niños, jóvenes y adultos el valor ecológico y simbólico de la monarca, así como la necesidad de proteger los ecosistemas que hacen posible su paso migratorio. “Su ausencia deja un vacío inmenso, pero también un legado lleno de aprendizaje, inspiración y cariño”, expresó Correo Real al enviar un abrazo solidario a la familia.

Quienes convivieron con ella coinciden en que su trabajo trascendió las aulas y oficinas, pues logró convertir el respeto por la naturaleza en una causa cercana para cientos de personas en Ciudad Acuña, despertando sensibilidad sobre el cuidado de especies, áreas verdes y recursos naturales. Su figura también fue recordada como una mujer cercana, didáctica y profundamente comprometida con inculcar valores de respeto ambiental desde edades tempranas, lo que le valió el reconocimiento de amplios sectores de la comunidad.

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