Estarían investigando al alcalde de Piedras Negras rumbo al 2027

De acuerdo con lo publicado por el columnista Alfredo González en El Heraldo de México, el alcalde de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez, se encuentra bajo un escrutinio directo por parte de autoridades federales, que analizan expedientes vinculados a presuntas irregularidades cometidas durante su administración.

Fuentes cercanas al Gobierno federal señalan que las alertas se encendieron no solo por los constantes exabruptos y reacciones impulsivas del edil coahuilense, sino por acusaciones más delicadas, como el presunto uso de recursos públicos para favorecer negocios familiares y la existencia de una red de relaciones personales consideradas de alto riesgo, dice el columnista.

Este episodio se suma a una serie de revisiones internas que Morena estaría realizando para depurar perfiles y contener daños a la imagen del partido de cara al próximo proceso electoral.

En paralelo a las investigaciones en Coahuila, la llamada Cuarta Transformación enfrenta una presión interna inédita. Los partidos aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), han lanzado un ultimátum con miras a 2027: no aceptarán continuar bajo el mismo esquema de designación de candidaturas, expone Alfredo González.

Recordemos que en 2027 se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y más de 2 mil presidencias municipales.

Tras años de ser catalogados como fuerzas secundarias dentro de la alianza, ambas dirigencias exigen un trato de iguales. Su principal carta de negociación es el peso específico de sus votos en el Congreso de la Unión, fundamentales para que Morena haya alcanzado mayorías calificadas y aprobado reformas clave del proyecto político de la 4T. Sin ese respaldo, advierten, varias de las iniciativas más ambiciosas quedarían en el aire.

Por ahora, la revisión de expedientes continúa. En los próximos meses se definirá si las investigaciones contra Carlos Jacobo Rodríguez derivan en acciones legales o en una sanción política que lo margine del tablero rumbo a los siguientes procesos electorales, asevera el columnista nacional.