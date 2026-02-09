Alcalde de Sabinas explica aseguramiento de cuatrimoto a menor y respalda intervención policiaca

    Alcalde de Sabinas explica aseguramiento de cuatrimoto a menor y respalda intervención policiaca
    El alcalde "Chano" Díaz explicó que la medida busca proteger la integridad de los menores y fomentar la responsabilidad de los padres en el uso de vehículos motorizados recreativos dentro del municipio.

El presidente municipal de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, explicó que el aseguramiento de una cuatrimoto conducida por una niña de 9 años tuvo como fin prevenir un accidente, al realizar maniobras peligrosas sin casco ni medidas de protección

El alcalde de Sabinas, Coahuila, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, salió al paso de la polémica generada tras la retención de una cuatrimoto conducida por una menor de edad, hecho que se viralizó en redes sociales y generó diversas reacciones entre la ciudadanía.

A través de un video en sus redes sociales, el edil detalló que elementos de la policía municipal intervinieron luego de detectar que una niña de 9 años realizaba volteretas y maniobras riesgosas en una cuatrimoto, sin portar casco de seguridad y en un área no autorizada para la circulación de este tipo de vehículos.

PREVENCIÓN ANTE RIESGOS

Díaz Iribarren subrayó que la actuación de los policías tuvo un carácter preventivo, con el objetivo de evitar un accidente que pudiera poner en peligro la integridad física de la menor.

“La prioridad es la seguridad de todos, especialmente de los niños. No se puede permitir que menores conduzcan vehículos motorizados realizando acrobacias o sin las medidas de protección necesarias”, expresó el alcalde en el documento difundido por el Ayuntamiento.

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES

Como parte del procedimiento, se aplicó una multa al padre de familia, en su calidad de responsable legal de la menor y propietario del vehículo, por permitir la conducción indebida y la falta de equipo de seguridad obligatorio, como el casco.

Asimismo afirmó que jamás se multó a la menor, “no se puede, sino a su padre, pero que se tuvo que poner un nombre en la multa, y que fue en base a una denuncia, pues andaban ‘haciendo trompitos’ y casi chocaban entre ellos”.

La cuatrimoto fue asegurada de manera temporal y, de acuerdo con la autoridad municipal, será devuelta una vez que los padres presenten la factura o documentación que acredite la propiedad legal del vehículo.

El presidente municipal enfatizó que estas acciones no tienen un fin recaudatorio ni punitivo, sino que buscan fomentar una cultura de responsabilidad, prevención de accidentes y respeto a las normas de tránsito en el municipio.

Finalmente, expuso que si la ciudadanía necesita poner una queja contra policías, en la Presidencia Municipal lo puede hacer y que él mismo explicará cómo se actuó en el caso de la menor.

