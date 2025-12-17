Exsecretario pide investigar presunta red de corrupción en el Ayuntamiento de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El exsecretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, Armando Ignacio García Villarreal, acusó al alcalde Jacobo Rodríguez de incurrir en actos de corrupción al permitir que empresas vinculadas a su familia participen en la ejecución de obras municipales, lo que —afirmó— constituye un claro conflicto de interés y posibles delitos administrativos y penales.

García Villarreal sostuvo que el argumento expuesto por el edil en su conferencia mañanera del lunes, en el sentido de que no existen contratos directos con familiares, “no funciona en materia de corrupción”, ya que la ley no solo prohíbe la contratación directa, sino también el uso del poder público para beneficiar intereses familiares, incluso mediante intermediarios.

Señaló que el propio presidente municipal no negó los hechos, sino que explicó las conductas y posibles faltas cometidas en situaciones que, dijo, ya son de conocimiento público.

En ese sentido, subrayó que el debate legal no se resuelve con afirmar que no hay contratos directos entre el municipio y empresas familiares.

El abogado consideró especialmente grave la asignación de obras públicas a la empresa Arcco, administrada por un hermano del alcalde, al señalar que existe evidencia de que decisiones públicas —como permisos, autorizaciones, supervisión de obras y contratos— terminaron beneficiando económicamente a negocios de su familia.

“La ley no pide contrato directo, pide imparcialidad y abstención, y eso, según lo documentado, no ocurrió”, enfatizó.

Asimismo, estimó que el alcalde pudo haber incurrido en una simulación de contratos a través de empresas “fachada”, una práctica en la que una empresa aparece formalmente como contratista, pero no ejecuta la obra, mientras otra, ligada a la familia del funcionario, es la verdadera beneficiaria de los recursos públicos.

García Villarreal también acusó la posible comisión de tráfico de influencias, al señalar que empresas cercanas al alcalde habrían sido proveedoras recurrentes y beneficiarias de permisos clave y adjudicaciones reiteradas, lo cual —aseguró— no habría ocurrido de no ocupar Rodríguez González la presidencia municipal.

En estas presuntas irregularidades, que implicarían daño al erario, estarían involucrados el director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, Luis Gibrán González Peña; el contralor municipal, José Adrián García Loza; y la tesorera, Karen Marlen Escobedo.