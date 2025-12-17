Vacunación municipal en Torreón cierra este viernes, piden completar esquema

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reforzar la salud de la población antes del cierre de año, la Dirección de Salud Pública Municipal informó que su módulo de vacunación permanecerá abierto únicamente hasta este viernes 19 de diciembre.

El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, recordó que aún se cuenta con dosis disponibles contra la influenza, el neumococo y el COVID-19, por lo que exhortó a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de atención.

El funcionario subrayó que la vacunación es una de las herramientas más eficaces para prevenir cuadros graves de enfermedad, sobre todo en grupos de riesgo como niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos.

El servicio se brinda en las instalaciones de la Dirección de Salud Pública Municipal, ubicadas en avenida Ocampo número 1167 oriente, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Esta campaña forma parte de las acciones preventivas impulsadas por la actual administración municipal para reducir el impacto de las enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.