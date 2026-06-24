Facilitan regularización vehicular con pagos desde 500 pesos en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Facilitan regularización vehicular con pagos desde 500 pesos en Piedras Negras
    Como parte del convenio, los usuarios podrán recibir una constancia que les permitirá circular sin placas, siempre y cuando cumplan puntualmente con los pagos establecidos en el acuerdo. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El esquema de regularización incluye descuentos en gastos de ejecución para los contribuyentes que formalicen el convenio en las oficinas de Recaudación de Rentas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con el objetivo de apoyar a los contribuyentes con adeudos en derechos de control vehicular, la Administración Local de Recaudación de Rentas implementó un esquema de pagos quincenales desde 500 pesos en Piedras Negras.

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El titular de la dependencia, Héctor Miguel García Figueroa, explicó que para acceder al beneficio los propietarios deben formalizar un convenio en las oficinas de Recaudación de Rentas. El primer pago deberá cubrir el 30% del adeudo o el importe correspondiente al ejercicio 2026, aplicándose el monto mayor.

Al firmar el acuerdo, los contribuyentes reciben un descuento del 50% en gastos de ejecución y una constancia que les permite circular sin placas mientras cumplan con los pagos. La tarjeta de circulación y los comprobantes oficiales se entregarán una vez cubierto al menos el 50% del adeudo.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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