Facilitan regularización vehicular con pagos desde 500 pesos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con el objetivo de apoyar a los contribuyentes con adeudos en derechos de control vehicular, la Administración Local de Recaudación de Rentas implementó un esquema de pagos quincenales desde 500 pesos en Piedras Negras.

El titular de la dependencia, Héctor Miguel García Figueroa, explicó que para acceder al beneficio los propietarios deben formalizar un convenio en las oficinas de Recaudación de Rentas. El primer pago deberá cubrir el 30% del adeudo o el importe correspondiente al ejercicio 2026, aplicándose el monto mayor.

Al firmar el acuerdo, los contribuyentes reciben un descuento del 50% en gastos de ejecución y una constancia que les permite circular sin placas mientras cumplan con los pagos. La tarjeta de circulación y los comprobantes oficiales se entregarán una vez cubierto al menos el 50% del adeudo.