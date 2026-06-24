Torreón fortalece seguridad con tecnología y coordinación entre corporaciones

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de mantener la tranquilidad y el orden en Torreón, este miércoles se celebró la vigésima tercera reunión semanal de seguridad, encabezada por Luis Jorge Cuerda Serna, encargado del despacho del Alcalde. Autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron los resultados de las estrategias implementadas de manera conjunta en materia de prevención y combate al delito. En la sesión también estuvo presente Eduardo Olmos, quien participó en el análisis de los indicadores relacionados con la gobernabilidad y las acciones de seguridad. Durante la presentación del reporte de incidencia delictiva, el director de la Policía de Torreón, Alfredo Flores Originales, informó que entre el 15 y el 21 de junio fue localizado un menor de edad que había salido de Saltillo y viajado solo tras un problema familiar. Gracias a la coordinación operativa de las corporaciones, el adolescente fue encontrado en buen estado y entregado nuevamente a sus familiares.

En cuanto a los delitos relacionados con vehículos, el comisario destacó la recuperación de una unidad que contaba con reporte de robo en Saltillo. El resultado se obtuvo mediante labores de vigilancia apoyadas con el uso de drones y herramientas tecnológicas. El Centro de Control y Comando informó que durante la semana se atendieron mil 753 llamadas de emergencia. De ellas se derivaron 510 reportes para su atención por las distintas dependencias competentes. Asimismo, se generaron 3 mil 842 folios de servicio y se concretaron 236 detenciones. De ese total, 94 correspondieron al Juez Calificador y 142 a la Fiscalía General del Estado. DETENCIONES Y PREVENCIÓN En las acciones encaminadas a combatir delitos patrimoniales, elementos de Proximidad Social lograron la detención de 18 personas presuntamente involucradas en robos a negocios y viviendas ubicadas en distintos sectores del norte, centro y sur de la ciudad. Entre las colonias donde se realizaron estas intervenciones se encuentran Centro, Aviación, Ex Hacienda Antigua Los Ángeles y el ejido La Concha. Además, integrantes del Grupo de Reacción participaron en la captura de dos personas relacionadas con un homicidio registrado en el ejido Hormiguero, perteneciente al municipio de Matamoros, Coahuila. La agrupación también informó la detención de 16 personas por delitos contra la salud y de ocho más por diversas faltas administrativas. El Centro de Justicia Municipal señaló que los percances viales continúan teniendo como principales causas la falta de precaución al conducir, el desacato a la señalización y el manejo bajo los efectos del alcohol.

También se dio a conocer el ingreso de 96 personas al Centro de Detención Temporal. Sobresalen 55 casos por intoxicación, 13 por estado de ebriedad y 10 por alterar el orden público. OPERATIVOS Y MOVILIDAD La Dirección de Tránsito y Vialidad reportó la realización de nueve operativos del programa “Conduce Seguro”. Como resultado, fueron retiradas de circulación 65 motocicletas y se aplicó el mismo número de sanciones administrativas, principalmente por la ausencia de placas y la falta de casco protector. Además, se destacó una disminución significativa en los accidentes por volcadura, al pasar de 121 registrados en 2025 a 46 durante el presente año. En materia de movilidad, se informó la participación del personal municipal en actividades de capacitación con motivo del Día Mundial de la Seguridad Vial, enfocadas en la protección de peatones, ciclistas y motociclistas. También continúa la campaña “El casco no es para siempre, su vida útil puede ser la tuya”, dirigida a fomentar el uso de equipo de seguridad certificado. Protección Civil y Bomberos dio a conocer la realización de inspecciones preventivas en quintas, anuncios espectaculares, edificios públicos y panteones, estos últimos ante la afluencia registrada por el Día del Padre. Asimismo, la Dirección de Inspección y Verificación informó sobre la emisión de 11 notificaciones relacionadas con vehículos abandonados en la vía pública. Como parte de estas acciones también fueron retiradas unidades en estado de abandono o consideradas chatarra, contribuyendo a mejorar la imagen urbana y las condiciones de seguridad en distintos sectores del municipio.

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