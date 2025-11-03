$!Familias convivieron entre flores, música y recuerdos en panteones del norte de Coahuila

ACUÑA, COAH.-En un ambiente de respeto, color y convivencia familiar, miles de personas visitaron los panteones municipales de Acuña y Piedras Negras durante los días 1 y 2 de noviembre para rendir homenaje a sus seres queridos, en el marco de la tradicional celebración del Día de Muertos.

En Acuña, los camposantos Dolores y Jardines Amistad Eterna recibieron una gran afluencia de visitantes. Previamente, personal de Ecología y Desarrollo Urbano realizó labores de limpieza y mantenimiento, retirando maleza y basura, además de encalar árboles y bardas para mejorar la imagen de los espacios.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia período de inscripción para grupos de danzantes de las peregrinaciones en Torreón

El panteón Dolores fue el más concurrido, con cientos de puestos instalados en sus alrededores, donde comerciantes ofrecieron flores, alimentos y artículos tradicionales, transformando el sitio en una auténtica verbena popular. Se estima que al menos cuatro personas visitaron cada tumba, lo que reflejó el arraigo y la fuerza de esta tradición entre las familias acuñenses.

Las autoridades municipales implementaron operativos de seguridad, salud y protección civil para garantizar una celebración ordenada y sin incidentes. El flujo de visitantes y la actividad comercial fueron supervisados de manera constante durante ambas jornadas.

En Piedras Negras, la conmemoración transcurrió también con tranquilidad y gran participación ciudadana. En los panteones públicos y privados, familias colocaron flores, veladoras y ofrendas, además de compartir alimentos y recuerdos con quienes partieron.