Familias convivieron entre flores, música y recuerdos en panteones del norte de Coahuila
El Dolores fue el más concurrido durante las celebraciones del Día de Muertos. Los alrededores se llenaron de color y aromas con la venta de flores, comida y artesanías
ACUÑA, COAH.-En un ambiente de respeto, color y convivencia familiar, miles de personas visitaron los panteones municipales de Acuña y Piedras Negras durante los días 1 y 2 de noviembre para rendir homenaje a sus seres queridos, en el marco de la tradicional celebración del Día de Muertos.
En Acuña, los camposantos Dolores y Jardines Amistad Eterna recibieron una gran afluencia de visitantes. Previamente, personal de Ecología y Desarrollo Urbano realizó labores de limpieza y mantenimiento, retirando maleza y basura, además de encalar árboles y bardas para mejorar la imagen de los espacios.
El panteón Dolores fue el más concurrido, con cientos de puestos instalados en sus alrededores, donde comerciantes ofrecieron flores, alimentos y artículos tradicionales, transformando el sitio en una auténtica verbena popular. Se estima que al menos cuatro personas visitaron cada tumba, lo que reflejó el arraigo y la fuerza de esta tradición entre las familias acuñenses.
Las autoridades municipales implementaron operativos de seguridad, salud y protección civil para garantizar una celebración ordenada y sin incidentes. El flujo de visitantes y la actividad comercial fueron supervisados de manera constante durante ambas jornadas.
En Piedras Negras, la conmemoración transcurrió también con tranquilidad y gran participación ciudadana. En los panteones públicos y privados, familias colocaron flores, veladoras y ofrendas, además de compartir alimentos y recuerdos con quienes partieron.
La Diócesis de Piedras Negras celebró una misa especial en el Panteón San Cristo, presidida por el obispo Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, en honor a todos los fieles difuntos. Además, en al menos cuatro cementerios se instalaron módulos informativos de JW.ORG, pertenecientes a los Testigos de Jehová, quienes compartieron materiales sobre la esperanza en la resurrección.
El Día de Muertos volvió a reunir a la comunidad en torno a una tradición que combina el duelo con la celebración de la vida, reafirmando la identidad cultural del norte de Coahuila.