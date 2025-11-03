Familias convivieron entre flores, música y recuerdos en panteones del norte de Coahuila

Piedras Negras
/ 3 noviembre 2025
    Familias convivieron entre flores, música y recuerdos en panteones del norte de Coahuila
    Familias convivieron entre flores, música y recuerdos en los camposantos del norte del estado. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

El Dolores fue el más concurrido durante las celebraciones del Día de Muertos. Los alrededores se llenaron de color y aromas con la venta de flores, comida y artesanías

ACUÑA, COAH.-En un ambiente de respeto, color y convivencia familiar, miles de personas visitaron los panteones municipales de Acuña y Piedras Negras durante los días 1 y 2 de noviembre para rendir homenaje a sus seres queridos, en el marco de la tradicional celebración del Día de Muertos.

En Acuña, los camposantos Dolores y Jardines Amistad Eterna recibieron una gran afluencia de visitantes. Previamente, personal de Ecología y Desarrollo Urbano realizó labores de limpieza y mantenimiento, retirando maleza y basura, además de encalar árboles y bardas para mejorar la imagen de los espacios.

El panteón Dolores fue el más concurrido, con cientos de puestos instalados en sus alrededores, donde comerciantes ofrecieron flores, alimentos y artículos tradicionales, transformando el sitio en una auténtica verbena popular. Se estima que al menos cuatro personas visitaron cada tumba, lo que reflejó el arraigo y la fuerza de esta tradición entre las familias acuñenses.

Las autoridades municipales implementaron operativos de seguridad, salud y protección civil para garantizar una celebración ordenada y sin incidentes. El flujo de visitantes y la actividad comercial fueron supervisados de manera constante durante ambas jornadas.

En Piedras Negras, la conmemoración transcurrió también con tranquilidad y gran participación ciudadana. En los panteones públicos y privados, familias colocaron flores, veladoras y ofrendas, además de compartir alimentos y recuerdos con quienes partieron.

$!Familias convivieron entre flores, música y recuerdos en panteones del norte de Coahuila

La Diócesis de Piedras Negras celebró una misa especial en el Panteón San Cristo, presidida por el obispo Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, en honor a todos los fieles difuntos. Además, en al menos cuatro cementerios se instalaron módulos informativos de JW.ORG, pertenecientes a los Testigos de Jehová, quienes compartieron materiales sobre la esperanza en la resurrección.

El Día de Muertos volvió a reunir a la comunidad en torno a una tradición que combina el duelo con la celebración de la vida, reafirmando la identidad cultural del norte de Coahuila.

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

