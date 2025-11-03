Inicia período de inscripción para grupos de danzantes de las peregrinaciones en Torreón

TORREÓN, COAH.- La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe anunció el inicio del periodo de inscripción para los grupos de danzas que acompañarán a los fieles en su peregrinar en esta temporada en Torreón.

Este evento, profundamente arraigado en la tradición local, representa una oportunidad para que las distintas agrupaciones expresen su devoción y mantengan vivas las costumbres que han dado identidad a la comunidad durante generaciones.

De acuerdo con el calendario de la parroquia, será el domingo 16 de noviembre que se lleve a cabo la bendición de las danzas. Esta ceremonia se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los participantes, ya que marca el inicio oficial de las actividades festivas en honor a la Virgen de Guadalupe, y es ocasión para recibir el apoyo espiritual necesario antes de las jornadas de peregrinación.