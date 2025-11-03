Inicia período de inscripción para grupos de danzantes de las peregrinaciones en Torreón
La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe invita a agrupaciones a participar en el tradicional peregrinar y bendición de danzas
TORREÓN, COAH.- La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe anunció el inicio del periodo de inscripción para los grupos de danzas que acompañarán a los fieles en su peregrinar en esta temporada en Torreón.
Este evento, profundamente arraigado en la tradición local, representa una oportunidad para que las distintas agrupaciones expresen su devoción y mantengan vivas las costumbres que han dado identidad a la comunidad durante generaciones.
De acuerdo con el calendario de la parroquia, será el domingo 16 de noviembre que se lleve a cabo la bendición de las danzas. Esta ceremonia se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los participantes, ya que marca el inicio oficial de las actividades festivas en honor a la Virgen de Guadalupe, y es ocasión para recibir el apoyo espiritual necesario antes de las jornadas de peregrinación.
”Anunciamos que ya están abiertas las inscripciones para todas las danzas que deseen participar en las Fiestas Guadalupanas 2025”, fue el anuncio que publicó la capellanía.
La invitación se extiende tanto a grupos consolidados como a nuevas agrupaciones que deseen integrarse, fomentando así la participación de jóvenes y familias enteras en esta expresión de fe colectiva.
Tradicionalmente el recorrido inicia en la Alameda Zaragoza por la mañana, hasta llegar al templo, ubicado en avenida Juárez y Ramos Arizpe, y durante todo el día estarán recibiendo la bendición, al entrar a la parroquia.
Durante el trayecto, los danzantes portan coloridos atuendos y ejecutan pasos llenos de energía, acompañados de música tradicional que resuena entre los asistentes y crea un ambiente de júbilo y recogimiento.
El registro deberá realizarse de manera personal en las oficinas del templo, ubicadas sobre la avenida Juárez, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas; y los sábados será de 10:00 a 13:30 horas.
Para mayores detalles, se podrán comunicar al número 8717-16-41-81. Es importante que los interesados acudan con anticipación, ya que el cupo suele completarse rápidamente debido al entusiasmo que despierta esta celebración.