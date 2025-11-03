Para reforzar la salud, llegan cinco mil vacunas contra la influenza a Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de fortalecer la protección de la población ante el inicio de la temporada invernal, la Jurisdicción Sanitaria 01 recibió un nuevo lote de cinco mil dosis de vacuna contra la influenza, las cuales ya se distribuyen en los centros de salud de la región.

El titular de la Jurisdicción, Roberto Baeza Díaz, exhortó a la ciudadanía, especialmente a los grupos vulnerables, a acudir lo antes posible para aplicarse el biológico.

“Es fundamental que adultos mayores, niños menores de cinco años y personas con enfermedades crónicas como diabetes o padecimientos respiratorios reciban la vacuna”, enfatizó.

La aplicación se realiza como parte de la campaña permanente de vacunación que impulsa la Secretaría de Salud de Coahuila, con el objetivo de reducir el riesgo de complicaciones graves derivadas de infecciones respiratorias durante el invierno.

Además, el funcionario informó que también se recibió un lote limitado de vacunas contra COVID-19, destinado principalmente a los sectores más vulnerables.

Explicó que, aunque la inmunización no impide por completo el contagio, sí disminuye la gravedad de los síntomas en caso de enfermar.

Baeza Díaz reiteró que la vacunación temprana es clave para prevenir cuadros graves y evitar la saturación de los servicios médicos en la región.