Feria del Libro llega a las calles con ejemplares desde 50 pesos

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Piedras Negras
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    Feria del Libro llega a las calles con ejemplares desde 50 pesos
    Con el propósito de acercar la lectura a la ciudadanía, la Feria del Libro recorre diversos municipios de Coahuila ofreciendo títulos para todas las edades a precios accesibles. Josué Rodríguez

Piedras Negras, Coah., 14 de julio — Con el propósito de acercar la lectura a la ciudadanía, la Feria del Libro recorre diversos municipios de Coahuila ofreciendo títulos para todas las edades a precios accesibles, desde 50 pesos, informó Juan Carlos Morales Salas, representante de la Unión de Libreros de México.

El catálogo incluye literatura infantil, juvenil y para adultos, con géneros como novela romántica, policiaca, terror y suspenso, además de clásicos que mantienen alta demanda. También se ofertan textos técnicos para profesionistas, lo que amplía el alcance de la feria.

Los organizadores destacaron que entre los jóvenes predominan las novelas románticas, mientras que las familias optan por libros infantiles para fomentar el hábito lector desde temprana edad.

La feria se instala en plazas y espacios públicos, estrategia que ha demostrado mayor efectividad que los recintos cerrados, al permitir que los transeúntes se acerquen, exploren y adquieran ejemplares con facilidad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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