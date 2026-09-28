Fiscalía confirma suicidio de hombre hallado sin vida en Nava

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    Fiscalía confirma suicidio de hombre hallado sin vida en Nava
    La Fiscalía confirmó que el hombre localizado sin vida en la colonia El Manantial murió por suicidio. ARCHIVO

Los estudios periciales y la necropsia establecieron que la lesión por arma de fuego fue autoinfligida

NAVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó que el hombre localizado sin vida durante la madrugada del domingo en una vivienda de la colonia El Manantial, en Nava, Coahuila, murió por autolesión, luego de que los estudios periciales y la necropsia practicada al cuerpo permitieran establecer la mecánica del fallecimiento.

El caso fue reportado alrededor de las 04:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Manantial El Chorro, donde se alertó a las autoridades sobre una persona lesionada por arma de fuego.

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Elementos policiacos acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. La zona fue asegurada para permitir el trabajo de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales, que realizó el levantamiento de indicios y ordenó el traslado del cuerpo para la necropsia correspondiente.

Las diligencias permitieron determinar que el fallecido presentaba una lesión producida por un disparo de arma de fuego y que ésta fue autoinfligida. Con ello, la Fiscalía estableció oficialmente que se trató de un suicidio y descartó la hipótesis de un ataque perpetrado por terceras personas.

La conclusión ministerial corrige las versiones difundidas durante las primeras horas posteriores al hallazgo. Algunos reportes periodísticos señalaron que la víctima habría recibido varios impactos de bala durante una supuesta agresión armada, información que no fue confirmada por las investigaciones posteriores.

Los primeros datos recabados en el lugar ya mostraban elementos relacionados a la versión final.

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Una vecina había reportado al hombre inmóvil dentro de la vivienda y los policías observaron manchas de sangre, además de un objeto con apariencia de arma de fuego en el interior del inmueble.

Tras el procesamiento de la escena y los estudios forenses, la Fiscalía dio por esclarecida la mecánica de la muerte como un suicidio, cerrando así la incertidumbre generada por la información preliminar que circuló durante el domingo.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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