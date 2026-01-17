Fiscalía de Coahuila y autoridades de EUA refuerzan programa ‘Se Busca’, contra la impunidad

Piedras Negras
/ 17 enero 2026
    Fiscalía de Coahuila y autoridades de EUA refuerzan programa ‘Se Busca’, contra la impunidad
    Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte 1, destacó la importancia del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos. FOTO: JOSUÉ RDZ.

La Fiscalía General del Estado en la Región Norte 1 informó sobre el fortalecimiento de la coordinación con autoridades de Estados Unidos mediante el programa binacional “Se Busca”

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte 1, informó que se ha integrado una lista de casos de violencia que se trabajan de manera conjunta con autoridades de Estados Unidos, como parte de una estrategia binacional para combatir la impunidad en ambos lados de la frontera.

El funcionario explicó que, gracias a la gestión del fiscal general Federico Fernández Montañez, se estableció contacto directo con instancias norteamericanas, lo que permitió poner en marcha el programa interinstitucional “Se Busca”, enfocado en la localización de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillense lleva el sarape a Harvard: Valeria Padilla crea el cartel de la exposición internacional Images of Mexico

A través de este mecanismo se comparte información sobre individuos con antecedentes y datos de investigación que actualmente residen en Estados Unidos, así como de personas que podrían encontrarse en territorio mexicano y son requeridas por autoridades del país vecino.

Rodríguez Ríos destacó que este intercambio de información fortalece las órdenes de captura activas y garantiza la continuidad de los procesos legales, evitando que los presuntos responsables evadan la justicia.

Subrayó además que la coordinación es esencial en una región fronteriza como el norte de Coahuila, donde el trabajo conjunto entre corporaciones mexicanas de los tres niveles de gobierno y autoridades estadounidenses ha generado resultados positivos.

Gracias a esta colaboración, se ha logrado la entrega de prófugos tanto de Estados Unidos hacia México como en sentido contrario, consolidando los mecanismos de cooperación internacional.

Finalmente, el delegado enfatizó que el objetivo principal es la localización y entrega de personas con mandamientos judiciales en ambos países. Reconoció que los procesos pueden ser complejos, pero reiteró que la coordinación binacional es clave para avanzar en materia de seguridad y justicia.

Temas


Frontera Estados Unidos-México

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un barco navega por una bahía con agua congelada a las afueras de Nuuk, Groenlandia.

Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia
Morenistas coinciden que el caso contra VANGUARDIA refleja prácticas irregulares históricas.

Diputados de Morena cuestionan fallas en la Fiscalía tras detención y liberación de Armando Castilla
Ricardo Salinas: Delirio de persecución

Ricardo Salinas: Delirio de persecución
true

POLITICÓN: Adrián de la Garza, cabeza de red que controla Fiscalía y otros órganos de NL
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla en la Reserva Federal, el 10 de diciembre de 2025, en Washington.

Un desglose de la disputa entre Trump y Powell
Las personas despedidas fueron citadas esta mañana en las oficinas de Recursos Humanos de General Motors del complejo de Ramos Arizpe.

Saltillo: Confirma GM despido de 1900 empleados; alineará demanda de eléctricos (video)
Varios taxistas acudieron al llamado de auxilio de su compañero, quien fue despojado de sus pertenencias por dos delincuentes, en la colonia Australia.

Taxistas y vecinos someten a presuntos asaltantes en colonia Australia, al sur de Saltillo
La leche es una fuente conveniente de calcio, pero no es la única ni necesariamente la mejor para todos.

¿La leche realmente fortalece los huesos? Lo que dice la ciencia