Fiscalía de Coahuila y autoridades de EUA refuerzan programa ‘Se Busca’, contra la impunidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte 1, informó que se ha integrado una lista de casos de violencia que se trabajan de manera conjunta con autoridades de Estados Unidos, como parte de una estrategia binacional para combatir la impunidad en ambos lados de la frontera.

El funcionario explicó que, gracias a la gestión del fiscal general Federico Fernández Montañez, se estableció contacto directo con instancias norteamericanas, lo que permitió poner en marcha el programa interinstitucional “Se Busca”, enfocado en la localización de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

A través de este mecanismo se comparte información sobre individuos con antecedentes y datos de investigación que actualmente residen en Estados Unidos, así como de personas que podrían encontrarse en territorio mexicano y son requeridas por autoridades del país vecino.

Rodríguez Ríos destacó que este intercambio de información fortalece las órdenes de captura activas y garantiza la continuidad de los procesos legales, evitando que los presuntos responsables evadan la justicia.

Subrayó además que la coordinación es esencial en una región fronteriza como el norte de Coahuila, donde el trabajo conjunto entre corporaciones mexicanas de los tres niveles de gobierno y autoridades estadounidenses ha generado resultados positivos.

Gracias a esta colaboración, se ha logrado la entrega de prófugos tanto de Estados Unidos hacia México como en sentido contrario, consolidando los mecanismos de cooperación internacional.

Finalmente, el delegado enfatizó que el objetivo principal es la localización y entrega de personas con mandamientos judiciales en ambos países. Reconoció que los procesos pueden ser complejos, pero reiteró que la coordinación binacional es clave para avanzar en materia de seguridad y justicia.