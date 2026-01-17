Saltillense lleva el sarape a Harvard: Valeria Padilla crea el cartel de la exposición internacional Images of Mexico

El talento artístico surgido en Saltillo volvió a trascender fronteras. Valeria Padilla, alumna de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), fue seleccionada para formar parte de la exposición internacional Images of Mexico, un proyecto impulsado por mexicanos en la Universidad de Harvard que busca ofrecer una mirada contemporánea sobre la diversidad cultural y social del país.

La participación de la joven creadora no se limitó a integrar la muestra colectiva. Su propuesta visual fue elegida como el cartel principal y la identidad gráfica oficial de la exposición, distinción que obtuvo tras competir con trabajos provenientes de distintas universidades y contextos creativos, lo que coloca su obra como la imagen representativa del evento a nivel internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Avalan para Ramos Arizpe planta de autoconsumo eléctrico de Minsa, de Alatagracia Gómez

El proyecto desarrollado por Padilla se distingue por un sólido proceso de investigación y un enfoque comunitario. A partir de entrevistas y trabajo directo con artesanas y artesanos de diversas regiones, la artista construyó un discurso visual que resignifica al sarape de Saltillo como un elemento vivo de identidad, memoria colectiva y continuidad cultural, más allá de su función decorativa.

La pieza integra técnicas de grabado realizadas por la propia autora con recursos gráficos inspirados en el diseño mexicano de 1968, periodo emblemático de la gráfica nacional. A ello se suman referencias simbólicas de culturas originarias como la huichola y la zapoteca, que enriquecen la narrativa visual y refuerzan el diálogo entre tradición y contemporaneidad.

En la composición destaca una figura femenina colocada al centro, concebida como representación de la sabiduría colectiva y el conocimiento heredado. En su interior, un corazón tejido simboliza el llamado “hilo rojo”, metáfora que conecta las distintas expresiones culturales del país y subraya la idea de comunidad y pertenencia.

La paleta cromática, dominada por tonos cálidos, remite tanto a los atardeceres característicos de Saltillo como a la riqueza visual del sarape tradicional. Esta elección refuerza el vínculo emocional entre el territorio de origen de la artista y el mensaje que su obra proyecta en un contexto global.

Originaria de la capital coahuilense, Valeria Padilla encontró en el arte un medio de expresión desde la infancia. El acompañamiento de su madre fue determinante para que, desde los seis años, comenzara a exponer obra pictórica y a formarse en espacios culturales como el Centro Cultural de Bellas Artes Santa Anita.

Aunque su trayectoria académica inició en la carrera de Arquitectura, la creadora decidió redirigir su camino hacia el Diseño Gráfico, decisión que marcó un punto de inflexión en su desarrollo personal y creativo, al permitirle integrar investigación, diseño y expresión artística en un solo lenguaje.

Su llegada a Harvard fue resultado de un proceso de selección interno en la Facultad de Artes Plásticas de la UAdeC, donde diez estudiantes fueron elegidos para participar en la convocatoria y únicamente seis lograron avanzar a la etapa final. Hoy, el trabajo de Valeria Padilla no solo representa a Saltillo y a Coahuila, sino que proyecta la identidad mexicana en uno de los escenarios académicos y culturales más relevantes del mundo.