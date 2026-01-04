Fundación Bravitos de Corazón impulsa el boxeo en Agujita, Coahuila

AGUJITA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el deporte comunitario y brindar mejores condiciones de entrenamiento a niñas, niños y jóvenes, la Fundación Bravitos de Corazón apoyó al club de box de la colonia Dávila mediante la mejora de sus instalaciones y la entrega de equipo básico para la práctica de esta disciplina.

Como parte de estas acciones, la fundación entregó costales de box, construyó una plancha de concreto e instaló un techo en el área de entrenamiento, lo que permitirá a los deportistas entrenar de manera más segura y constante, independientemente de las condiciones climáticas.

TE PUEDE INTERESAR: Nava: Festival Agavero cierra con alta participación y ambiente familiar