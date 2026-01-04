Fundación Bravitos de Corazón impulsa el boxeo en Agujita, Coahuila

Piedras Negras
/ 4 enero 2026
    Fundación Bravitos de Corazón impulsa el boxeo en Agujita, Coahuila
    La nueva infraestructura permitirá entrenamientos más seguros y constantes. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Mejoran instalaciones del club de la colonia Dávila para fortalecer el deporte juvenil

AGUJITA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el deporte comunitario y brindar mejores condiciones de entrenamiento a niñas, niños y jóvenes, la Fundación Bravitos de Corazón apoyó al club de box de la colonia Dávila mediante la mejora de sus instalaciones y la entrega de equipo básico para la práctica de esta disciplina.

Como parte de estas acciones, la fundación entregó costales de box, construyó una plancha de concreto e instaló un techo en el área de entrenamiento, lo que permitirá a los deportistas entrenar de manera más segura y constante, independientemente de las condiciones climáticas.

TE PUEDE INTERESAR: Nava: Festival Agavero cierra con alta participación y ambiente familiar

$!Integrantes del club de box entrenan en el área rehabilitada con apoyo de la fundación.
Integrantes del club de box entrenan en el área rehabilitada con apoyo de la fundación. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Roberto Sanmiguel Hernández, entrenador del club de box de Agujita, agradeció el respaldo recibido y destacó que este tipo de apoyos fortalecen la formación, disciplina y desarrollo integral de los jóvenes boxeadores. Asimismo, señaló que la fundación se mantiene en disposición de seguir colaborando con el club.

Durante la jornada también se reconoció a Patricia Estrada González por su apoyo al proyecto deportivo, así como la participación de Osvaldo Morales, de Vaqueros Boxing, y de los integrantes de Titanes, quienes se sumaron a estas acciones en favor del deporte local.

$!El proyecto busca alejar a los jóvenes de conductas de riesgo a través del deporte.
El proyecto busca alejar a los jóvenes de conductas de riesgo a través del deporte. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Con este esfuerzo, la Fundación Bravitos de Corazón refrenda su compromiso con el desarrollo social y deportivo de Agujita, impulsando espacios seguros que fomentan hábitos saludables y valores positivos entre la juventud.

Temas


Deportes

Localizaciones


Piedras Negras

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela envía un mensaje a América Latina, dice especialista.

Saltillo: ‘Sin apoyo externo no había forma de sacar a Maduro del poder’
Algunos testimonios señalan un ambiente de celebración entre familiares de venezolanos en Caracas.

Venezolanos en México tranquilos y en alerta ante detención de Nicolas Maduro
true

América Latina debe seguir siendo una Zona de Paz

true

Sheinbaum: Las últimas tres semanas en Palacio... y Acapulco
Rediseñando el mundo

Rediseñando el mundo
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
Con el nuevo reglamento desaparece el Centro de Control Canino para dar paso al Centro de Bienestar de los Seres Sintientes.

Saltillo estrena Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela