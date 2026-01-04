Fundación Bravitos de Corazón impulsa el boxeo en Agujita, Coahuila
Mejoran instalaciones del club de la colonia Dávila para fortalecer el deporte juvenil
AGUJITA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el deporte comunitario y brindar mejores condiciones de entrenamiento a niñas, niños y jóvenes, la Fundación Bravitos de Corazón apoyó al club de box de la colonia Dávila mediante la mejora de sus instalaciones y la entrega de equipo básico para la práctica de esta disciplina.
Como parte de estas acciones, la fundación entregó costales de box, construyó una plancha de concreto e instaló un techo en el área de entrenamiento, lo que permitirá a los deportistas entrenar de manera más segura y constante, independientemente de las condiciones climáticas.
Roberto Sanmiguel Hernández, entrenador del club de box de Agujita, agradeció el respaldo recibido y destacó que este tipo de apoyos fortalecen la formación, disciplina y desarrollo integral de los jóvenes boxeadores. Asimismo, señaló que la fundación se mantiene en disposición de seguir colaborando con el club.
Durante la jornada también se reconoció a Patricia Estrada González por su apoyo al proyecto deportivo, así como la participación de Osvaldo Morales, de Vaqueros Boxing, y de los integrantes de Titanes, quienes se sumaron a estas acciones en favor del deporte local.
Con este esfuerzo, la Fundación Bravitos de Corazón refrenda su compromiso con el desarrollo social y deportivo de Agujita, impulsando espacios seguros que fomentan hábitos saludables y valores positivos entre la juventud.