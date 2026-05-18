General Paulo Francisco Benítez asume mando interino de la 47/a Zona Militar en Piedras Negras
Paulo Francisco Benítez Gómez asumió como comandante interino en Piedras Negras, en una ceremonia donde autoridades destacaron la coordinación entre fuerzas de seguridad
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En una ceremonia oficial realizada en las instalaciones de la 47/a Zona Militar, el General Brigadier de Estado Mayor Paulo Francisco Benítez Gómez tomó protesta como comandante interino de esta unidad, en un acto encabezado por autoridades civiles y militares.
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó durante el evento la importancia de la coordinación entre el Gobierno del Estado, las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad en la entidad.
También asistieron el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; mandos militares, representantes de corporaciones de seguridad y personalidades del ámbito político y social de la región norte.
La ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera se llevó a cabo en el Campo Militar Número 47-A “General Alfredo Ricaut Carranza”, donde se formalizó el relevo de mando en esta zona fronteriza.
En el acto se reiteró el compromiso de fortalecer las estrategias de seguridad y mantener la coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno, subrayando los avances de Coahuila en materia de prevención y combate a la delincuencia.
El General Benítez Gómez asumió oficialmente sus funciones el 16 de mayo, quedando a cargo de las operaciones y acciones de seguridad en la región. Autoridades estatales y militares coincidieron en que su llegada permitirá reforzar las tareas de protección en beneficio de las familias coahuilenses y de la zona fronteriza.