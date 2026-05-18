General Paulo Francisco Benítez asume mando interino de la 47/a Zona Militar en Piedras Negras

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó durante el evento la importancia de la coordinación entre el Gobierno del Estado, las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad en la entidad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En una ceremonia oficial realizada en las instalaciones de la 47/a Zona Militar, el General Brigadier de Estado Mayor Paulo Francisco Benítez Gómez tomó protesta como comandante interino de esta unidad, en un acto encabezado por autoridades civiles y militares.

También asistieron el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; mandos militares, representantes de corporaciones de seguridad y personalidades del ámbito político y social de la región norte.

La ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera se llevó a cabo en el Campo Militar Número 47-A “General Alfredo Ricaut Carranza”, donde se formalizó el relevo de mando en esta zona fronteriza.

En el acto se reiteró el compromiso de fortalecer las estrategias de seguridad y mantener la coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno, subrayando los avances de Coahuila en materia de prevención y combate a la delincuencia.

El General Benítez Gómez asumió oficialmente sus funciones el 16 de mayo, quedando a cargo de las operaciones y acciones de seguridad en la región. Autoridades estatales y militares coincidieron en que su llegada permitirá reforzar las tareas de protección en beneficio de las familias coahuilenses y de la zona fronteriza.