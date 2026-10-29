Mejora Coahuila llevará apoyos alimentarios a todas las colonias de Piedras Negras

Durante la más reciente entrega de apoyos, el funcionario destacó que esta estrategia, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, busca fortalecer la economía de los hogares mediante la distribución directa de productos alimentarios básicos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El programa de apoyo alimentario del Gobierno de Coahuila llegará a la totalidad de las colonias de Piedras Negras a partir de este próximo sábado, informó el delegado de Mejora Coahuila en el municipio, Franco González Treviño.

González Treviño detalló que las jornadas no se limitarán a un sector específico, por lo que invitó a las familias beneficiarias a mantenerse atentas a la llegada de las brigadas a sus comunidades. Actualmente, este esquema de asistencia social beneficia a más de 30 mil familias en la ciudad.

Además de la entrega de alimentos, el delegado recordó que Mejora Coahuila opera de manera integral con otros esquemas de atención ciudadana, tales como el programa “El Mercadito” y diversas acciones de apoyo dirigidas a los planteles escolares, con el fin de cubrir múltiples necesidades de la población local.

Finalmente, reiteró el llamado a los beneficiarios para que sigan de cerca los avisos oficiales sobre los recorridos y puedan aprovechar de manera oportuna los beneficios que la dependencia acerca a sus colonias.