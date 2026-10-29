Mejora Coahuila llevará apoyos alimentarios a todas las colonias de Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Mejora Coahuila llevará apoyos alimentarios a todas las colonias de Piedras Negras
    Más de 30 mil familias de Piedras Negras reciben los beneficios del programa de apoyo alimentario de Mejora Coahuila. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El programa alimentario de Mejora Coahuila llegará a todas las colonias de Piedras Negras a partir de este sábado y beneficia a más de 30 mil familias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El programa de apoyo alimentario del Gobierno de Coahuila llegará a la totalidad de las colonias de Piedras Negras a partir de este próximo sábado, informó el delegado de Mejora Coahuila en el municipio, Franco González Treviño.

Durante la más reciente entrega de apoyos, el funcionario destacó que esta estrategia, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, busca fortalecer la economía de los hogares mediante la distribución directa de productos alimentarios básicos.

Emiten alerta preventiva en Piedras Negras por riesgo de precipitaciones y tormentas durante la madrugada

González Treviño detalló que las jornadas no se limitarán a un sector específico, por lo que invitó a las familias beneficiarias a mantenerse atentas a la llegada de las brigadas a sus comunidades. Actualmente, este esquema de asistencia social beneficia a más de 30 mil familias en la ciudad.

Además de la entrega de alimentos, el delegado recordó que Mejora Coahuila opera de manera integral con otros esquemas de atención ciudadana, tales como el programa “El Mercadito” y diversas acciones de apoyo dirigidas a los planteles escolares, con el fin de cubrir múltiples necesidades de la población local.

Finalmente, reiteró el llamado a los beneficiarios para que sigan de cerca los avisos oficiales sobre los recorridos y puedan aprovechar de manera oportuna los beneficios que la dependencia acerca a sus colonias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Programas Sociales

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Escudo de las Américas

Escudo de las Américas
La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Carece de representatividad empresariado de Monclova
La cercanía entre vivienda y empleo puede reducir gastos de traslado y liberar tiempo para actividades personales y familiares. En la imagen, Veredas Residencial. FOTO: OMAR SAUCEDO

Saltillo: ¿Cuál es el verdadero costo de vivir lejos del trabajo?
Los manifestantes entregaron un escrito formal en el que advierten sobre los riesgos operativos y económicos del nuevo modelo judicial.

Abogados bloquean la Francisco Coss en Saltillo; piden frenar traslado de juzgados
La Liga de la Sierra de Arteaga prohibió las apuestas entre los equipos que compiten por el campeonato.

Liga de la Sierra de Arteaga veta el Campo de Escobedo y prohíbe apuestas en el campeonato
El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegando al Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka en Miami.

Flávio Bolsonaro se declara como el ‘verdadero presidente electo de Brasil’
El papa León XIV saluda con la mano a su llegada a la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 28 de octubre de 2026.

Dice alto funcionario del Vaticano que el cáncer de León XIV ‘cambia las reglas’ del papado