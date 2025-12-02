Hallan sin vida a joven de 24 años en un terreno de Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.– La mañana del lunes se registró un hecho trágico en la colonia Presidentes, luego de que un joven de 24 años fuera localizado sin vida en un terreno del sector, en Zaragoza. El hallazgo fue realizado por su sobrino, quien notificó de inmediato a las autoridades al encontrar la escena.

La víctima fue identificada como Eduardo ¨N¨, de acuerdo con la información proporcionada por su familiar, Alejandro ¨N¨, de 19 años. El joven relató a los agentes que su tío atravesaba un periodo complicado debido a problemas personales y episodios de depresión que ya había manifestado previamente. Incluso, según su testimonio, Eduardo había expresado en ocasiones anteriores su intención de atentar contra su vida.

El cuerpo fue localizado colgado de la rama de un árbol dentro del predio, sin que se observaran otras lesiones visibles. A la llegada de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se realizó una revisión inicial en el sitio. Los agentes confirmaron que el fallecido presentaba un surco en la zona del cuello, lo que coincidía con la posición en la que fue encontrado y reforzaba la hipótesis de un suicidio.

Tras el procedimiento correspondiente en el área, personal de la AIC solicitó el levantamiento del cuerpo para su traslado a la funeraria en turno, donde se llevará a cabo la autopsia de ley. El resultado pericial será el que determine oficialmente la causa del deceso, aunque los primeros indicios apuntan a que Eduardo habría tomado la decisión por su propia mano.

Este caso se suma a otros episodios recientes registrados en municipios de la región, donde los problemas emocionales y personales se han convertido en detonantes de situaciones graves. Las autoridades reiteraron la importancia de mantener atención oportuna cuando una persona expresa señales de depresión o ideas autodestructivas, con el fin de evitar tragedias como la ocurrida este lunes en Zaragoza.

La comunidad permanece a la espera del dictamen forense que confirmará la causa de la muerte y cerrará el procedimiento oficial sobre este lamentable suceso.

(Con información de medios locales)