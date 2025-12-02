Coahuila, entre los estados mineros que podrían verse afectados con recortes de concesiones

El registro de concesiones mineras en México supera las 22 mil 200, pero al menos la mitad de estas áreas no reporta actividad de exploración ni explotación, según datos de la Secretaría de Economía (SE). Esta situación implica un impacto directo en estados con actividad extractiva, entre ellos Coahuila, principal productor de coque en el país.

La dependencia federal ha iniciado negociaciones con las empresas para que ejecuten trabajos de exploración en los terrenos concesionados y devuelvan aquellas áreas que no sean viables para la extracción. Según José Castro Hernández, director general de Minas de Economía, se implementaron programas de recuperación de hectáreas en zonas naturales protegidas y de verificación de concesiones ociosas.

Fernando Aboitiz Saro, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, señaló que más de 11 mil concesiones —aproximadamente cinco millones de hectáreas— permanecen sin exploración.

“Hay empresas que poseen 500 mil hectáreas y sólo explotan 20 mil, pero buscan más concesiones. Primero deben explorar sus terrenos actuales y devolver las áreas sin recursos”, explicó.

Actualmente, apenas el 5 por ciento del territorio nacional ha sido objeto de exploración minera, según cifras oficiales. Para atender este rezago, la SE puso en marcha un programa de retiro de concesiones, enfocado inicialmente en personas y pequeñas empresas que no han pagado los derechos mineros correspondientes. Estas deudas ascienden a aproximadamente 2 mil millones de pesos.

En el contexto regional, Coahuila concentra la producción de coque, un insumo clave para la industria siderúrgica. La falta de exploración y la presencia de concesiones ociosas podrían limitar la disponibilidad de este recurso, afectando la economía local y la cadena productiva del estado.

La situación de Coahuila se suma a la de otros estados con minería relevante: Zacatecas lidera en plata, plomo y zinc; Sonora en cobre; Durango en zinc y estaño; Chihuahua en plata y plomo; Guerrero en oro y plata; Guanajuato mantiene producción moderada; y San Luis Potosí destaca por sus yacimientos de topacio.

El Gobierno federal mantiene la intención de optimizar el uso de concesiones, priorizando la exploración efectiva sobre la expansión indiscriminada. Para Coahuila, la correcta gestión de estas áreas será determinante para asegurar la continuidad de la producción de coque y evitar afectaciones económicas por terrenos sin aprovechamiento.

(Con información de Reforma)