Han aplicado 190 multas en Piedras Negras por maltrato y falta de bienestar animal

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Piedras Negras
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    Han aplicado 190 multas en Piedras Negras por maltrato y falta de bienestar animal
    Los reportes de perros y gatos sin signos vitales en la vía pública representan el principal motivo de atención. IA

La Coordinación de Rescate Animal ha impuesto las multas por incumplir las condiciones de bienestar de mascotas, mientras que los reportes de animales sin signos vitales en la vía pública suman 506 casos en el año

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Coordinación de Rescate Animal ha aplicado 190 multas por casos de maltrato o incumplimiento de las condiciones de bienestar animal, informó Olga Huerta, coordinadora de la dependencia.

La mayoría de las sanciones están relacionadas con animales mantenidos en condiciones inadecuadas, principalmente fuera de un espacio apropiado, encadenados o sin acceso suficiente a agua y alimento. También se han atendido situaciones que requirieron el rescate de animales y casos en los que fueron encontrados en malas condiciones.

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Del total de multas, 54 por ciento correspondió a animales mantenidos fuera de un lugar adecuado; 17 por ciento, a casos de animales encadenados; 16 por ciento, a la falta de agua o alimento; 8 por ciento, a situaciones que requirieron rescate, y 5 por ciento, a animales encontrados en malas condiciones.

Huerta reconoció la participación de los inspectores municipales en la atención de los reportes ciudadanos relacionados con posibles casos de maltrato.

“Gracias a nuestros compañeros inspectores municipales que nos apoyan ante cualquier reporte de cualquier tipo de maltrato animal”, expresó.

ANIMALES SIN VIDA, ENTRE LOS PRINCIPALES REPORTES

La Coordinación de Rescate Animal también recibió 58 reportes de perros o gatos sin signos vitales en la vía pública, además de 18 casos de animales enfermos o heridos, seis relacionados con propiedad ajena, seis por agresividad, 12 animales abandonados y tres reportes por presencia de garrapatas.

De acuerdo con la funcionaria, los reportes atendidos muestran la variedad de situaciones que diariamente enfrenta el personal encargado del rescate y atención de animales.

Sin embargo, los casos de animales sin signos vitales encontrados en la vía pública representan el principal motivo de atención acumulado en lo que va del año.

De enero a la fecha, la dependencia ha atendido 506 reportes de este tipo, cifra que representa más del 50 por ciento de los reportes recibidos durante la actual administración.

“Es uno de los principales motivos”, señaló Huerta.

Ante esta situación, la coordinadora destacó la importancia de que la ciudadanía reporte de manera oportuna cualquier caso de maltrato, abandono o situación que represente un riesgo para los animales, a fin de que las autoridades puedan intervenir.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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